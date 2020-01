Adhi Pratama Ingin Bawa Pelita Jaya Raih Gelar Juara IBL 2020

PEBASKET andalan Pelita Jaya, Adhi Pratama telah berangsur pulih dari cedera jelang bergulirnya Liga Indonesian Basketball League (IBL) 2020.

Sebelumnya, center berusia 26 tahun itu dibekap cedera saat mengikuti seleksi nasional Timnas basket Indonesia pada Agustus 2019 silam.

Dengan kondisi yang telah fit, Adhi ingin membawa Pelita Jaya meraih gelar juara IBL 2020. “Kondisi saya sudah siap 95%. Sisanya masih ada sakit sedikit, cuma harus dijaga penguatannya,” tutur Adhi.

Adhi menilai Pelita Jaya yang dipimpin pelatih baru Octaviano R. Tamtelahitu tengah bersemangat menyongsong musim baru.

Adanya pemain asing syarat pengalaman sekaliber Dior Lowhorn di kubu Pelita Jaya membuat Adhi yakin timnya bisa berbicara banyak di IBL 2020

Baca juga : Satria Muda Berambisi Kembalikan DNA Juara di IBL 2020

Selain itu, semangat Andakara Prastawa dan kolega semakin tinggi lantaran berisikan banyak pebasket muda.

“Motivasi anak-anak gila sih, semakin meningkat karena banyak pemain mudanya,” ujar Adhi.

Pelita Jaya punya modal apik sebelum mengarungi IBL musim ini. Saat mengikuti Piala Presiden 2019, Pelita Jaya sukses merebut posisi ketiga di bawah sang juara Timnas Indonesia dan Amartha Hang Tuah yang menjadi runner-up.

Terakhir kali Pelita Jaya juara saat musim 2017 dengan mengalahkan Satria Muda dengan skor 2-1 di laga final berformat best of three. (OL-7)