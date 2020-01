Oscar 2020 Kembali Tanpa Host

Ajang Piala Oscar atau Academy Awards ke-92 tahun ini akan kembali dilangsungkan tanpa host atau pembawa acara. Keputusan tersebut dibuat mengulangi format ajang Oscar pada tahun lalu, menjadikannya kali kedua dalam 31 tahun terakhir sejak Piala Oscar pada 1989 dibawakan dengan format tanpa host.



"Bersama dengan The Academy, kami telah memutuskan bahwa tidak akan ada host tradisional, mengulangi apa yang berhasil bagi kami tahun lalu," terang Presiden ABC Entertainment, Karey Burke, saat pertemuan puncak televisi di Amerika Serikat, seperti dilansir AFP pada Rabu (8/1).



"(Ini akan memiliki) nilai hiburan yang sangat besar, jumlah musik yang besar, komedi dan kekuatan bintang," sambungnya.



Ketika ditanya mengapa The Academy memutuskan untuk tidak kembali menunjuk host, Burke menyebut bahwa para nominasi nantinya akan membawakan pertunjukan. Burke mengatakan pertunjukkan Academy Awards ke-92 nanti akan memiliki nilai hiburan dan musik yang besar, komedi serta kekuatan para bintang perfilman dan seniman yang hadir dalam ajang tersebut.



"Kami berharap bahwa kami akan memiliki kumpulan nominasi yang sangat komersial dan banyak elemen luar biasa berkumpul, yang membuat kami berpikir akan memiliki pertunjukan yang sangat menghibur lagi. Tujuan kami adalah untuk menyajikan pertunjukan yang paling menghibur dan para produser telah menyusun rencana," terang Burke.



Sebelumnya pada 2018 lalu, Academy Awards ke-91 dihelat tanpa host setelah komedian Kevin Hart yang menerima tawaran sebagai host mengumumkan mundur. Kevin memilih mengundurkan karena reaksi publik atas lelucon homofobik lamanya yang pernah ia buat lewat Twitternya. Ia menyatakan tidak ingin kontroversi di sekitarnya menjadi gangguan bagi ajang penghargaan Oscar.



Nominasi Oscar 2020 sendiri akan segera diumumkan pada Senin (13/1) mendatang. Diprediksikan film 1917, The Irishman, Marriage Story, Parasite dan Once Upon a Time di Hollywood akan menjadi pesaing utama. Adapun ajang penghargaan Oscars ke akan digelar pada 9 Februari mendatang di Dolby Teater di Hollywood, Amerika Serikat dan disiarkan langsung di jaringan ABC. (M-2)