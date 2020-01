Honda Brio Cetak Rekor Penjualan Tertinggi

HONDA Brio menjadi produk Honda yang mencatat prestasi penjualan paling gemilang di 2019. Pada tahun lalu, Honda Brio mengumpulkan total penjualan sebesar 70.441 unit, meningkat 38% dibanding penjualan pada 2018.

Penjualan Honda Brio di sepanjang 2019 juga merupakan rekor penjualan tahunan tertinggi untuk model ini sejak diluncurkan di Indonesia pada 2013.

Honda Brio juga memberikan kontribusi terbesar untuk Honda, yaitu mencapai 47% dari penjualan seluruh model Honda pada 2019. Secara total, Honda menjual sebanyak 149.435 unit mobil di Indonesia pada 2019. Jumlah tersebut dicapai Honda setelah pada Desember 2019, dan Honda meraih penjualan sebesar 14.360 unit di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 7.019 unit disumbangkan oleh Honda Brio.

"Penjualan Honda terus menunjukkan trend positif sampai akhir tahun 2019, sehingga kami dapat mencapai target penjualan untuk tahun ini. Honda Brio juga mencatat hasil penjualan yang luar biasa dan menjadi salah satu model paling laris di Indonesia karena memberikan value for money yang sangat baik, didukung performa yang handal, model yang menarik, efisiensi bahan bakar, serta resale value yang tinggi. Kami juga mendukung penjualan Honda dengan berbagai program yang memudahkan pembelian dan meringankan biaya operasional," ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy melalui rilis HPM.

Penjualan Honda Brio di 2019 terdiri dari Honda Brio Satya sebanyak 54.861 unit, meningkat 35% dibandingkan penjualan tahun lalu. Sementara itu, Honda Brio RS terjual sebanyak 15.580 unit, meningkat sebesar 48% dibanding 2018.

Selain Honda Brio, model lainnya yang juga turut memberikan kontribusi yang signifikan adalah Honda HR-V 1.5L yang mencatat penjualan sebesar 25.828 unit, diikuti Honda Mobilio sebanyak 16.886 unit dan Honda Jazz sebanyak 12.361 unit.

Sementara itu, Honda CR-V telah terjual sebanyak 11.920 unit di tahun 2019, disusul Honda BR-V sebanyak 6.206 unit, Honda HR-V 1.8L sebanyak 2.144 unit, Honda Civic Hatchback sebanyak 1.579 unit dan Honda Odyssey sebanyak 221 unit.

Dari segmen sedan, Honda Civic sedan membukukan penjualan sebanyak 1.003 unit, Honda City sebanyak 493 unit, Honda Accord sebanyak 339 unit dan Honda Civic Type R sebanyak 14 unit. (S-1)