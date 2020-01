Via Vallen Akui Kelelahan Penyebab Pingsan

PENYANYI Via Vallen melalui akun Instagram-nya mengungkapkan penyebab dirinya pingsan saat tampil dalam acara perayaan HUT Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Selasa (7/1).

Pelantun lagu Sayang itu mengatakan kondisi fisiknya sedang tidak bugar setelah melalui perjalanan jauh. "Saya tidak bisa menyelesaikan perform dengan baik karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan akibat mabuk perjalanan di liku 9. Harap dimaklumi kondisi saya," tulis Via, Rabu (8/1).

Via Vallen pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dalam acara tersebut karena tidak bisa menyelesaikan penampilannya secara tuntas. Ia pun berharap agar tidak ada pihak yang mengambil untung atas kejadian tersebut.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menunjukkan detik-detik Via Vallen tiba-tiba pingsan di atas panggung saat tampil di Bengkulu. Ketika pingsan, Via tengah menyanyikan lagu Pamer Bojo. Sontak para kru band langsung menolong Via Vallen yang telah terjatuh di lantai panggung. Kejadian itu bukan pertama kali dialami Via. Dia juga pernah pingsan saat mengisi sebuah acara pada 2018 lalu. (Ant/H-3)