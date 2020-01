Christian Bale Main di Thor: Love and Thunder

AKTOR Christian Bale sedang dalam proses negosiasi untuk bergabung dengan salah satu film Marvel Cinematic Universe (MCU) fase empat, Thor: Love and Thunder, seperti dilaporkan Variety, Selasa (7/1).

Jika proses negoisasi lancar, sekuel keempat Thor ini akan menjadi film waralaba besar pertama Bale sejak penampilan terakhirnya sebagai Bruce Wayne atau Batman di The Dark Knight Rises (2012).

Thor: Love and Thunder yang dijadwalkan rilis 5 November 2021 akan disutradarai oleh sutradara Thor: Ragnarok Taika Waititi bersama dengan Chris Hemsworth, Tessa Thompson, dan Natalie Portman yang kembali ke waralaba untuk pertama kalinya sejak Thor: The Dark World (2013). Sebelumnya, Bale bermain dalam film Disney Ford vs Ferrari dan mendapatkan nominasi Golden Globe 2020 untuk aktor terbaik.

Masih belum jelas apa peran Bale dalam film tersebut, baik Marvel maupun Disney belum memberikan tanggapan lebih lanjut, tapi Bale diindikasikan akan menjadi pemeran Beta Ray Bill atau Dario Agger.

Penulis Thor, Jason Aaron, dalam akun Twitter-nya mengunggah gambar of Roxxon CEO (yang sesekali menjadi Minotaur) Dario Agger. "Kamu tahu siapa yang kupilih," tulis Aaron dalam unggahannya. (Ant/H-3)