Film Nihilistik Todd Phillips Nominasi Terbanyak di BAFTA 2020

Film besutan Todd Phillips, Joker, yang baru saja menggondol penghargaan aktor terbaik lewat peran Joaquin Phoenix dan scoring terbaik di Golden Globes, mendapat 11 nominasi di BAFTA (British Academy of Film and Television Award) 2020.

Di belakang Joker, menguntit Once Upon A Time In Hollywood dan The Irishman yang masing-masing meraih 10 nominasi. Sementara itu, film 1917 yang dinobatkan best motion picture kategori drama di Golden Globes, meraih sembilan nominasi.

Setelah pembacaan nominasi oleh bintang serial Netflix Sex Education Asa Butterfield, dan pemeran di Charlie's Angels Ella Balinska pada Selasa pagi waktu Inggris, BAFTA dengan cepat mendapat kritikan, setelah nominasi baik untuk pemeran utama maupun pemeran pendukung, dinilai too white.



"Film adalah media yang luar biasa untuk menceritakan kisah-kisah masyarakat kita dan dunia kita, tetapi kita membutuhkan orang-orang dari semua latar belakang untuk bekerja di industri untuk memungkinkan kita melakukan itu," kata kepala BAFTA Amanda Berry kepada BBC. Adapun 39 film feature yang masuk ke daftar nominasi telah dipilih oleh 6.700 anggota BAFTA.



“Jika Anda melihat jumlah nominasi untuk perempuan tahun ini lebih dari sepertiganya, jauh dari yang sebelumnya, katakanlah, dua tahun lalu, tetapi masih belum cukup baik. Kami hanya harus terus mendorong ini," lanjut Berry.



Tahun lalu, The Favorite meraih sukses besar, dengan membawa tujuh piala dari 12 nominasi yang masuk. Sementara itu, film garapan Alfonso Cuaron, Roma meraih empat dari tujuh nominasi. Tahun ini, film-film yang bersaing untuk film terbaik ialah The Irishman, 1917, Joker, Once Upon A Time In Hollywood, dan Parasite.

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time In Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman), Joaquin Phoenix (Joker), dan Jonathan Pryce (The Two Popes) bersaing untuk aktor terbaik. Pada nominasi aktris terbaik, ada Jessie Buckley (Wild Rose), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), dan Renee Zelwegger (Judy).

Kategori sutradara terbaik, sama seperti Golden Globes, sama sekali tidak menempatkan sutradara perempuan. Mengabaikan Greta Gerwig (Little Women), dan juga Lorene Scafaria (Hustler). Kategori ini diisi oleh Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino, dan Bong Joon Ho.

Sementara itu, Margot Robbie melalui perannya di dua film (Bombshell, dan Once Upon A Time In Hollywood) sama-sama masuk ke nominasi aktris pendukung terbaik, bersaing dengan Laura Dern (Marriage Story), yang kemarin menyelamatkan wajah Netflix di Golden Globes, Scarlett Johansson untuk perannya di Jojo Rabbit, dan Florence Pugh sebagai Amy di Little Women.

Tahun ini, BAFTA memperkenalkan nominasi baru, yaitu kategori Casting yang diisi oleh Shayna Markowitz (Joker), Douglas Aibel, dan Francine Maisler (Marriage Story), Victoria Thomas (Once Upon A Time In Hollywood), Sarah Crowe (The Personal History of David Copperfield), dan Nina Gold (The Two Popes).

Untuk nominasi Outstanding British Film, yaitu film-film produksi Inggris, diisi 1917, Bait, For Sama, Rocketman, Sorry We Missed You, dan The Two Popes.

Dalam kategori film non-bahasa Inggris juga kembali masuk film feature dokumenter For Sama, yang bersanding dengan film yang dibintangi Awkwafina The Farewell, Pain and Glory, Parasite, dan film asal Perancis Portrait of a Lady on Fire. BAFTA Film Awards ke-73 akan berlangsung di Royal Albert Hall, London, pada Minggu, 2 Februari 2020. (M-2)