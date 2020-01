Belajar Melawan Hoaks di Negeri Paman Sam

JURNALIS Metro TV Zilvia Iskandar mendapatkan kesempatan untuk mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat pada 25 November-13 Desember 2019. IVLP merupakan program pertukaran profesional yang diselenggarakan dan didanai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Setiap tahun sekitar 12-15 kelompok peserta dari Indonesia atau sekitar 150 orang berangkat ke AS untuk belajar dan bertukar informasi serta membangun relasi dengan pihak pemerintah, swasta, akademisi, media, LSM, dan berbagai organisasi tingkat nasional ataupun lokal.

Tema IVLP berbeda-beda untuk setiap kelompok. Zilvia bersama dengan lima jurnalis lainnya dari Indonesia, yakni Agoez Perdana dari kabarmedan.com, Edho Sinaga dari jubi.co.id, Feri Kristianto dari Bisnis Indonesia, Saffri Sitepu dari Kompas TV Biro Sulawesi, Sophia dari TVRI Papua, dan satu aktivis literasi media Rut Silalahi dari Redaxi. Mereka mendapatkan tema Fact based journalism in the digital age. Selama seminggu di AS, mereka mengunjungi Washington DC, New York, Florida, dan Minnesota.

Tujuan utama IVLP kali ini ialah mempertemukan peserta dengan para akademisi dan praktisi media untuk berbagi formula dalam melawan hoaks atau berita bohong di era digital.

Media dan warga AS tidak memakai istilah hoaks (hoax) untuk merujuk pada informasi yang dinilai bohong, palsu, atau rekayasa. Mereka memakai istilah fake news (berita palsu) atau disinformation.

Saat berada di New York, Zilvia menemui Shaydanay Urbani, reporter riset First Draft, sebuah organisasi nirlaba global yang membantu para jurnalis, akademisi, dan teknolog untuk menghadapi tantangan penyimpangan informasi di era digital.

Menurut Shaydanay, penyimpangan informasi ada yang tidak disengaja (misinformasi) dan disengaja (disinformasi). Untuk mengidentifikasinya, First Draft membagi dalam tiga elemen.

Pertama, jenis konten yang dibuat dan dibagikan. First Draft mengelompokkan hoaks dalam tujuh tipe, yakni satire (parodi), misleading content (konten yang menyesatkan), imposter content (konten tiruan), fabricated content (konten palsu), false connection (koneksi yang salah), false context (konteks yang salah), dan manipulated content (konten manipulasi).

Kedua, untuk memahami ekosistem misinformasi dan disinformasi ialah motivasi pembuat konten.

"Motivasi dalam membuat hoaks bisa bermacam-macam. Ada yang tidak disengaja karena kesalahan jurnalistik dan ada yang disengaja karena berbagai maksud tertentu," jelas Shaydanay.

Selanjutnya, elemen ketiga, cara konten disebarluaskan. "Hoaks disebarkan melalui berbagai mekanisme yang sederhana sampai rumit," paparnya. (P-3)