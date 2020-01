Ada Timnas Indonesia IBL 2020 Pakai Format Lawas

LIGA Basket Indonesia (IBL) 2020 bakal kembali menggunakan sistem kompetisi penuh. Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah, kemarin, menjelaskan kompetisi tidak lagi menggunakan sistem grup karena adanya partisipasi timnas Indonesia yang tentu punya skuad mumpuni.

Ikutnya timnas di IBL yang akan dimulai pada Jumat (10/1) karena Indonesia ingin mempersiapkan pebasketnya untuk masuk Piala Asia 2021.

"Dulu IBL dibagi dua divisi, kini menjadi satu karena timnas masuk. Skuadnya terdiri atas pemain-pemain terbaik di setiap klub. Andai timnas ditempatkan di Divisi B, peluang tim-tim di divisi itu kecil jika dibandingkan dengan Divisi A," ujar Junas di Jakarta.

Sementara itu, untuk tim yang lolos ke babak play-off tetap akan dicari enam terbaik. Namun, enam tim itu tidak termasuk timnas karena mereka hanya mengikuti babak reguler. Kemudian, babak semifinal dan partai puncak masih menggunakan sistem best of three.

IBL tahun ini akan diikuti 10 tim, termasuk timnas yang dinamai Indonesia Patriots. Ajang tersebut bakal berlangsung di lima kota di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta, Semarang (Jawa Tengah), dan Kediri serta Surabaya (Jawa Timur). (Ykb/R-3)