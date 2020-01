Awkwafina Ukir Sejarah di Golden Globe

AKTRIS Awkwafina, 31, membawa pulang penghargaan sebagai aktris terbaik kategori film komedi atau musikal untuk perannya di The Farewell dalam Golden Globes 2020.

Awkwafina atau yang bernama asli Nora Lum ialah perempuan pertama keturunan Asia yang menang dalam kategori ini. Awkwafina mengalahkan nomine lainnya, yaitu Cate Blanchett (Where'd You Go Bernadette?), Ana de Armas (Knives Out), Beanie Feldstein (Booksmart), dan Emma Thompson (Late Night).

"Saya sebenarnya baru saja mendengar fakta itu dan itu sangat mengejutkan. Ini luar biasa, tetapi ada perasaan lain yang Anda inginkan lebih banyak," ungkap perempuan yang tampil dalam Crazy Rich Asians itu seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, Senin (6/1).

Dalam pidato kemenangannya, Awkwafina menyampaikan terima kasih kepada keluarganya dan sutradara Lulu Wang. "Aku ingin mempersembahkan ini pada ayahku, Wally. Sudah kubilang aku akan mendapat pekerjaan, ayah. Aku harus melakukannya. Dan kepada nenekku, sahabatku, perempuan yang membesarkanku," kata Awkwafina yang mengundang tawa dari para tamu yang hadir.

Awkwafina yang tenar sebagai rapper dalam video My Vag di Youtube pada 2012 juga menyinggung almarhum ibunya, Tia, yang meninggal saat ia berusia empat tahun. "Dan untuk ibuku, yang selalu kuharapkan mengawasi dari suatu tempat di atas. Aku harap dia menonton sekarang. Terima kasih semua," ujarnya.

The Farewell yang diproduksi A24 berkisah mengenai keluarga keturunan Tiongkok yang mendapati nenek mereka hanya memiliki waktu yang singkat untuk hidup. Seluruh keluarga memutuskan untuk tetap merahasiakannya dan membuat pernikahan dari salah satu cucunya menjadi skenario untuk mengumpulkan seluruh keluarga sebelum sang nenek meninggal.

Selain masuk dalam nominasi aktris terbaik, The Farewell juga masuk dalam nominasi best motion picture kategori film berbahasa asing, bersaing dengan Parasite yang keluar sebagai pemenang. Sebelum The Farewell, Awkwafina bermain dalam film Ocean's 8 dan Jumanji, beradu peran dengan Dwayne 'The Rock' Johnson dan Karen Gillan.

Apresiasi

The Farewell menempatkan Awkwafina dalam tempat terpandang di antara jajaran aktor dan aktris Hollywood. Awkwafina juga mendapatkan banyak ulasan dan pujian dari pemerhati sinema. Bila dia mendapatkan nominasi Oscar untuk aktris terbaik, dia akan menjadi orang Asia-Amerika pertama yang melakukannya. Perempuan Asia terakhir yang dinominasikan ialah Merle Oberon pada 1935.

Pada pemutaran domestik di Amerika, The Farewell menjadi sleeper hit. Dibuka dengan rata-rata box office per layar terbaik tahun ini, dalam perjalanannya meraup US$17,6 juta bagi A24.

Namun, bagi Awkwafina, pujian bukanlah poin untuk menandatangani suatu cerita yang sangat terkait dengannya. "Farewell sangat berbeda dari apa pun yang telah saya lakukan, tetapi tidak masalah genre apa itu. Bisa jadi sci-fi horor dan aku masih akan melakukannya," dikutip dari Variety.

Ketika The Farewell diputar di Sundance, Awkwafina mengaku banyak didatangi orang yang menyampaikan apresiasi. "Seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Itu sangat, sangat mengharukan bagi saya untuk mengalami momen itu," kenangnya.

"Saya tahu apa yang saya inginkan, yaitu untuk menceritakan kisah-kisah yang berdampak pada orang-orang, untuk menceritakan kisah-kisah yang baik. Itulah yang saya kendalikan," lanjutnya. (H-3)