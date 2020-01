Aurora Ribero Beradu Peran Dengan Iqbaal Ramadhan

SETELAH sebelumnya mengumumkan Iqbaal Ramadhan yang berperan sebagai Ali di film Ali & Ratu-Ratu Queens, hari ini diumumkan Aurora Ribero yang beradu peran menjadi pujaan hati Iqbaal sebagai Eva. Ali bertemu Eva di New York dalam perjalanannya mengejar mimpi.

Syuting di New York telah dilaksanakan dan di bulan Januari film ketiga produksi Palari Films ini akan melanjutkan syuting di Jakarta. Selain Iqbaal dan Aurora, telah diumumkan juga pemeran para ibu yang akan ditemui Ali di New York yaitu Nirina Zubir, Asri Welas, Happy Salma, dan Tika Panggabean. Masih ada beberapa pemeran yang akan diumumkan di kemudian hari.



Film ini bercerita tentang Ali (Iqbaal Ramadhan), remaja berusia 17 tahun yang hendak mengejar ibunya yang telah meninggalkannya sejak kecil ke New York. Sesampainya di Queens, New York ia malah bertemu dengan empat ibu kocak dan rempong yaitu Party (Nirina Zubir) seorang cleaning lady yang keibuan dan perhatian, Biyah (Asri Welas) seorang bonek yang menyambi jadi paparazzi, Ance (Tika Panggabean) seorang single mom galak dan bertingkah laku seakan dia agen rahasia, serta Chinta (Happy Salma) yang datang ke New York mengejar cinta tapi kandas dan kini jadi tukang pijat. Di tengah itu semua, Ali jatuh cinta pada pada Eva, anak perempuan satu-satunya Ance yang memperkenalkannya dengan keajaiban New York.



Mengambil lokasi syuting di New York dan Jakarta, film ini akan menjadi produksi terbesar Palari Films hingga sejauh ini. Dalam film ini, Palari Films memilih talenta terbaik Indonesia untuk bekerja sama. Lucky Kuswandi ditunjuk sebagai sutradara, pengalamannya dalam membuat film remaja (Galih & Ratna) dan film yang meraih banyak penghargaan (Selamat Pagi Malam) dipadukan dengan penulisan skenario oleh Gina S. Noer (Posesif, Keluarga Cemara, Dua Garis Biru). (M-4)