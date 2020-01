Liverpool Resmi dapat Sponsor Baru

PENAMPILAN mengesankan Liverpool dua musim terkahir menarik minat beberapa apparel besar untuk menjadi sponsor utama mereka.

Dilansir halamam resmi klub, Liverpool resmi mengumumkan Nike sebagai sponsor utama mereka. Nike mengikat kontrak jangka panjang dimulai 1 Juni 2021.

Nike akan memproduksi peralatan olahraga untuk seluruh tim Liverpool mulai dari tim utama, tim akademi, hingga tim sepak bola wanita.

"Jersey ikonik Liverpool menjadi bagian dari identitas klub. Kami meyambut baik Nike masuk ke keluarga besar Liverpool sebagai penyokong apparel kami yang baru dan berharap kerja sama ini akan membawa dampak luar biasa untuk klub, baik di rumah sendiri maupun secara global. Kami ingi terus memperluas pasar," kata Direktur Komersial Ther Reds, Billy Hogan.

Terpilihnya Nike menyusul kontrak The Reds dengan New Balance sejak 2015 habis hingga akhir musim 2019-2020. "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada New Balance atas dukungan mereka beberapa tahun terakhir dan berharap mereka bisa lebih baik ke depannya," kata Hogan.

Tak disebutkan berapa nilai kerja sama antara Nike dan Liverpool. Beberapa media Inggris menyebut nilai kontrak berkisar 60-70 juta poundsterling per tahun. (A-1)