Petugas Bandara Minangkabau Gagalkan Pengiriman Ganja

PETUGAS Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padangpariaman, Sumatra Barat, mengamankan ganja yang hendak dibawa dengan pesawat tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin.

Supervisor General Affairs PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang BIM Fendrick Sondra menjelaskan, barang tersebut diamankan pada saat terdeteksi di mesin Xtray oleh petugas AVSEC Bandara Internasional Minangkabau.

"Ada pun yang diamankan satu kotak kardus warna coklat berisi dua paket yang diduga ganja kering yg dililit lakban warna kuning," ujarnya, Selasa (7/1).

Setelah dilakukan pengecekan oleh AVSEC dan anggota Polsek BIM, ungkap Fendrick, barang tersebut dikirim melalui Exledisi J.N.E cabang Padang pengirim an. AMIRUDIN no. HP 085xxxxxxxxx dan penerima an. RASYID alamat Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Ciamis, Jawa Barat HP 089xxxxxxxx

"Barang tersebut akan dikirim dengan pesawat Batik ID 6811 diperkiran take off dr BIM jam 05.40 WIB dan sampai di Bandara Soekarno Hatta jam 08.05 WIB," jelasnya.

Pihak AVSEC Bandara BIM menyerahkan barang tersebut ke Polsek Kawasan Bandara Internasional melalui Kapolsek BIM IPTU Feri Yuzaldi, beserta anggota.

Executive General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Yos Suwagiono menambahkan, bahwa kejadian ini sudah berulang kali.

"Alhamdulillah selalu bisa dideteksi dan diamankan oleh petugas Avsec," tukasnya. (OL-11)