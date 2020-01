Rahasia Diet Adele Hingga Turun 20 Kilogram

PENYANYI asal Inggris Adele Laurie Blue Adkins, 31, terlihat lebih kurus dibandingkan beberapa saat lalu. Dia bahkan mampu menurunkan berat badannya hingga 20 kilogram dalam delapan bulan. Diet apa yang dijalaninya? Pelantun Someone Like You ini menjalani diet sirtfood.

Diet sirtfood adalah pola diet untuk mengonsumsi makanan yang tinggi sirtuin, sejenis protein yang berfungsi untuk melindungi sel-sel di tubuh dari kerusakan.

Protein tinggi terkandung dalam beberapa makanan berikut ini; kacang almond, dada ayam, keju mozarella, greek yogurt, tuna, udang, kentang panggang, dan soba.

Ahli gizi Aidan Goggins dan Glen Matten yang merilis buku berjudul The Sirtfood Diet mengatakan sirtuin merupakan gen yang berfungsi untuk mengatur pembentukan otot dan penumpukan lemak, serta dapat memperlambat penuaan. (M-4)