Belotti Pupus Dominasi AS Roma

ANDREA Belotti menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah AS Roma. Ujung tombak Torino itu memborong dua gol yang menentukan kemenangan tim tamu atas Giallorossi julukan AS Roma pada laga lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma, kemarin dini hari WIB.

Belotti menjebol gawang Roma di akhir babak pertama dengan sepakan keras kaki kiri. Empat menit sebelum bubaran, Belotti sukses mengeksekusi penalti setelah bek Chris Smalling menyentuh bola di dalam kotak penalti.

Kemenangan Torino yang kini menempati posisi sembilan klasemen sementara juga terbantu dengan beberapa kali penyelamatan gemilang kiper Salvatore Sirigu.

Sebaliknya Roma tidak dinaungi keberuntungan. Kontroversi terjadi saat pertandingan memasuki setengah jam, penyerang tuan rumah Edin Dzeko dijatuhkan di kotak penalti oleh Nicolas Nkoulou.

Wasit tidak meminta rekaman video (VAR) karena Dzeko dinyatakan offside. Padahal Dzeko berlari dari lapangan sendiri untuk memasuki kotak penalti Torino, tanpa ada bendera offside dari asisten wasit.

Usai laga, pelatih AS Roma Paulo Fonseca meyatakan timnya kalah karena banyak peluang yang terbuang. Ada 31 tendangan yang dilakukan pemain Roma, termasuk tujuh yang mengarah ke gawang.

“Kami memang tampil luar biasa. Banyak peluang kami dapatkan untuk mencetak gol,” ungkap Fonseca.

Pelatih Torino Walter Mazzarri menyatakan Belotti benar-benar menjadi pahlawan yang tampil luar biasa. Termasuk dua tendangan yang hanya membentur mistar gawang AS Roma.

Mazzari juga menyatakan taktik pertahanan rapat dan serangan balik membuat AS Roma takluk.

“Kami mampu mementahkan semua serangan AS Roma dengan pertahanan rapat kami,” ungkap Mazzarri yang mengakhiri sembilan kekalahan beruntun ketika berkunjung ke markas AS Roma serta kebobolan 27 gol.

Torino kini di peringkat sembilan dengan 24 poin hasil 18 kali main. Sebalinya AS Roma masih berada di peringkat empat dengan 35 poin hasil 18 kali tanding, berjarak empat angka dari seteru sekota, Lazio yang ada di posisi kertiga. (FootballItalia/Faj/R-2)