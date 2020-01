Wajah Netflix di Golden Globes 2020 Terselamatkan Laura Dern

Layanan streaming Netflix memulai musim penghargaan pada 2020 dengan mulus. Di Golden Globes 2020, ajang seremoni yang menjadi 'pemanasan' sebelum Academy Award (Oscar), Netflix mendapat nominasi paling banyak ketimbang studio atau layanan streaming lainnya. Sayangnya, dari 15 nominasi, hanya aktris Laura Dern yang pada Minggu (5/1) malam, waktu Los Angeles, AS, berhasil membawa pulang piala melalui perannya di film Marriage Story untuk Netflix.

Pada ajang tahun lalu, Netflix berhasil meraih lima penghargaan. Tahun ini, Sony Pictures dan HBO jadi yang paling banyak meraih penghargaan, dengan masing-masing meraih tiga dan empat kemenangan. Sementara itu, Paramount Pictures, Universal Pictures, dan Warner Bros Pictures masing-masing membawa pulang dua piala. Hulu dan Prime video, yang berbasis layanan streaming, juga masing-masing meraih dua nominasi.

Netflix hanya meraih satu penghargaan melalui penampilan Laura Dern di Marriage Story untuk kategori aktris pendukung terbaik. Tiga filmnya yang dinominasikan di kategori film drama terbaik, Marriage Story, The Irishman, dan The Two Popes, dikandaskan film perang 1917 produksi Universal Pictures. Demikian pula film Netflix berjudul Dolemyte is My Name yang dijagokan di kategori film komedi/musikal terbaik, harus kalah oleh Once Upon a Time in Hollywood yang dirilis Sony Pictures.

Golden Globes, tentu saja bukan penentu final untuk memprediksi para peraih Oscar. Namun, ini bisa membaca apakah industri masih menganut sistem lama, yang mengutamakan film produksi studio dan rilis di bioskop, khususnya untuk kategori film terbaik.

Pada Oscar nanti, yang digelar 9 Februari mendatang, kita bisa melihat apakah hal ini juga masih menjadi patokan, atau melangkah ke kebijakan yang juga turut melirik film-film produksi penyedia layanan streaming. Tahun lalu, film Roma yang diproduksi Netflix gagal memenangkan kategori film terbaik. Namun, Roma membawa pulang tiga Oscar. Masing-masing untuk sinematografi, dan sutradara terbaik bagi Alfonso Cuarón, serta film berbahasa asing terbaik. (Jek/M-2)

