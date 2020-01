Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan Bankers of The Year 2019

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menerima penghargaan Bankers of The Year 2019 di ajang The 3rd Infobank Top Bankers. Penghargaan diterima langsung oleh Jahja Setiaatmadja yang diserahkan oleh Pemimpin Redaksi Infobank Eko B Supriyanto di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Jahja dianugerahi penghargaan tersebut atas dedikasi, kerja keras, komitmen, dan inovasinya dalam membangun BCA menjadi institusi perbankan swasta terbesar di Indonesia. Di sisi lain, apresiasi ini diberikan oleh Infobank kepada CEO idaman industri perbankan yang mampu menorehkan prestasi gemilang dalam memimpin perusahaannya untuk mencapai kinerja terbaik dan menjadi anutan karyawannya dalam menggali potensi diri secara maksimal.

"Saya senang mendapat kepercayaan dari berbagai pihak baik dari lingkup internal dan eksternal BCA untuk memimpin perseroan dalam memberikan pelayanan dan produk perbankan yang berkualitas dan dapat selalu diandalkan oleh nasabah kami,” ungkap Jahja.

Menurut Jahja, CEO harus senantiasa memahami dan beradaptasi dengan transformasi digital yang sangat memengaruhi model bisnis industri perbankan saat ini. Di tengah perubahan tersebut, pemimpin harus dapat menemukan jalan keluar yang relevan sesuai masalah yang dihadapi. Selain itu, untuk menghadapi era millenials ini, para pemimpin perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberi arahan, tetapi juga lebih open minded terhadap saran dan masukan dari para karyawan.

“Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi pemimpin-pemimpin yang bergerak di bidang sejenis maupun bidang lainnya untuk terus berkarya dengan penuh inovasi yang dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian di Indonesia,” imbuh Jahja.

The 3rd Infobank Top 100 Bankers adalah forum 100 bankir untuk mencermati dan mendiskusikan sebuah isu strategis yang mempengaruhi industri perbankan dan keuangan sehingga para praktisi di sektor perbankan dan keuangan dapat membuat isu strategi yang tepat untuk merespon tantangan pasar ke depan.

Tema yang diangkat tahun ini adalah 'Understanding The Influences of Financial Technology and Millenial Effect Human Capital Management in Banking Industry'. Acara ini merupakan acara ketiga kalinya dari Infobank yang memberikan penghargaan kepada para banker terbaik yang menjadi teladan dan inspirasi bagi kemajuan sektor perbankan nasional. (RO/OL-10)