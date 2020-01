Scarlett Johansson Curi Perhatian dengan Gaun Merah Menyala

Pemeran Nicole dalam film Marriage Story, Scarlett Johansson, tampil di red karpet ajang Golden Globe 2020 dengan mengenakan gaun merah menyala. Penampilannya tersebut menyita perhatian di tengah dresscode tak resmi ajang bergengsi perfilman itu yang disebut-sebut mengusung hitam-putih.

Scarlett yang masuk nominasi Best Performance by an Actress in a Motion Picture kategori Drama dalam Golden Globe 2020 tersebut mengenakan gaun tanpa lengan rancangan Vera Wang dengan rambut diikat cepol.

Penampilan Scarlett tersebut semakin menonjol dengan kalung, gelang, dan anting senada berkilau silver. Ia tampak mesra dan kompak di karpet merah bersama tunangannya, Colin Jost, yang merupakan pembawa acara hiburan Saturday Night Live di NBC. Keduanya bahkan tak sungkan mengumbar ciuman di depan para juru foto.

Namun, aktris yang sebelumnya juga pernah dinominasikan beberapa kali dalam Golden Globe tersebut belum dapat berhasil membawa pulang piala ajang bergengsi perfilman tersebut. Scarlett yang menjadi aktris termahal Hollywood 2019 versi Forbes dikalahkan Renee Zelleger sekalu pemeran utama dalam film biopik Judy. (dailymail/M-3)