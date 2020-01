Miniseri Chernobyl Menang Golden Globe 2020

MINISERI yang diproduksi HBO, Chernobyl berhasil meraih penghargaan Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television di Golden Globe 2020.

Dalam nominasi itu, produksi yang disutradarai oleh Johan Renck ini menyingkirkan Catch 22, Fosse/Verdon, The Loudest Voice, dan Unbelievable. Pada tahun lalu, kategori ini dimenangi The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Chernobyl terdiri dari lima episode yang berkisah tentang kejadian nyata seputar ledakan reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina ketika saat itu masih tergabung dalam Uni Soviet, pada 1986. Ketika miniseri ini meluncur pun banyak mendapat atensi dari publik.

Dengan mengambil latar di kota Pripyat, produksi dilakukan di pemukiman Vilnia, Lithuania, sebagai pengganti Pripyat. Syuting dimulai sejak April 2018, dan tayangan perdana pada 6 Mei tahun lalu dan berakhir pada Juni 2019. (M-1)