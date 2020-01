Brad Pitt Sabet Pemeran Pendukung Golden Globe

Brad Pitt berhasil menyabet Golden Globe untuk kategori pemeran pendukung terbaik untuk perannya di film Once Upon a Time in Hollywood.

Dalam film yang disutradarai Quentine Tarantino itu mantan suami Anggelina Jollie ini berperan sebagai stuntman profesional bernama Cliff Booth. Ia merupakan pemeran pengganti dari aktor laga bernama Rick Dalton yang diperankan Leonardo DiCaprio.

Dalam kategori ini Brad Pitt mengalahkan banyak pesaing kuat, di antaranya Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), dan Tom Hanks (A Beautiful Day in The Neighborhood).

Secara khusus ia menyampaikan terima kasih kepada sang sutradara Quentine Tarantino dan sahabatnya Leonardo DiCaprio. Tak lupa ia melontarkan lawakan dengan mengutip satu scene monumental dalam film Titanic yang diperankan oleh DiCaprio tahun 1997.

"Dia adalah seorang pria yang baik, dan aku tidak bisa berada di sini tanpamu, aku akan berbagi rakit denganmu," canda Brad Pitt.

Ini adalah Golden Globe kedua Brad Pit sejak 1996. Golden Globe pertamanya dari film Twelve Monkeys.

Film Once Upon a time in Hollywood masuk nominasikan dalam lima kategori dalam Golden Globe Tahun ini. (M-3)