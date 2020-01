Parasite Raih Best Motion Picture Foreign Language

Parasite berhasil menyingkirkan The Farewell, Les Miserables, Pain and Glory, dan Portrait of a Lady on Fire. Pada tahun lalu, kategori ini dimenangi oleh film besutan Alfonso Cuaron, Roma.

"Wow, luar biasa, tidak bisa dipercaya. Ketika kamu mengalahkan batasan subtitle 1 inci, kami akan diperkenalkan pada lebih banyak film yang luar biasa," ujar sang sutradara Bong Joon-ho.

Selain masuk kategori tersebut, Parasite juga masuk dalam nominasi screenplay terbaik, dan sutradara terbaik. Dalam kategori sutradara terbaik, Bong Joon Ho bersama Sam Mendes (keluar sebagai pemenang), Todd Phillips, Quentin Tarantino, dan Martin Scorsese.

Dalam kategori screenplay, Bong Joon Ho bersama Quentin Tarantino (keluar sebagai pemenang), Noah Baumbach, Anthony McCarten, dan Steven Zaillian. (AFP/M-3)