Sam Mendes Rebut Sutradara Terbaik Golden Globe

SUTRADARA asal Inggris Sam Mendes berhasil mendapatkan Golden Globe sebagai sutradara terbaik atas filmnya, 1917. Mendes mengalahkan kandidat lainnya, yakni Martin Scorsese dan Quentin Tarantino, film maker asal Korea Selatan Bong Joon-ho. Sementara itu, Quentin Tarantino meraih best screenplay.

"Ya Tuhan, Ini kejutan besar. Bisa saya katakan tidak ada satu sutradara di ruangan ini yang tidak ada dalam bayangan Martin Scorsese? Aku hanya harus mengatakan itu," ujar Mendes yang disambut tepuk tangan meriah.

Film 1917 menceritakan dua perajut Inggris melalui parit selama Perang Dunia I demi menjalankan misi mengantarkan pesan. Dalam misi itu mereka sudah diberikan peringatan akan ada serangan dari Jerman. Dalam film berdurasi 119 ini terlihat banyak tembakan secara terus menerus.

Film ini diperankan George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth, dan Benedict Cumberbatch. Menariknya film ini berdasarkan pengalaman kakeknya Mendes, Alferd Mendes.

Kedua film mereka pun berhasil meraih penghargaan. Sam Mendes yang menggarap 1917, berhasil memboyong best motion picture kategori drama. Sementara, Once Upon A Time in Hollywood meraih best motion picture kategori musikal atau komedi.

Dalam kategori drama, 1917 bersaing dengan tiga produksi Netflix, yaitu Marriage Story, The Two Popes, dan The Irishman. Selain itu, film yang juga berhasil mengantar Todd Phillip meraih penghargaan aktor terbaik, Joker juga masuk dalam nominasi.

Untuk kategori musikal atau komedi, film yang dibintangi Leonardo Di Caprio dan Brad Pitt itu berhasil menyingkirkan Dolemite Is My Name, Knives Out, dan Rocketman. (Jek/AFP/M-3)