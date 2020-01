Charlize Theron Kritik Golden Globes 2020

UPACARA penghargaan Golden Globe Tahunan ke-77 akan disiarkan langsung di NBC dari Beverly Hilton di Los Angeles, AS, pada Minggu (5/1) malam atau Senin (6/1) pagi waktu Indonesia.

Aktris Charlize Theron mengaku senang karena masuk nominasi sebagai aktris terbaik di ajang Golden Globes 2020 lewat perannya sebagai Megyn Kelly di Bombshell. Namun, ia juga mengungkapkan kegusarannya karena satu hal yang dianggapnya penting.

Dalam sebuah diskusi dengan Los Angeles Times, kemarin, perempuan berusia 44 tahu itu mengkritik tidak ada satu pun wanita yang dinominasikan dalam kategori Sutradara Terbaik.

"Saya pikir itu tidak adil. Kita harus ingat bahwa sutradara perempuan, mereka mewakili 10% dari jumlah sutradara di industri ini. Dan ketika Anda memiliki tahun yang baik seperti tahun ini dengan pekerjaan yang luar biasa, itu sangat membuat frustrasi," ujar peraih Aktris Terbaik Academy Award 2003, itu, kemarin.

Dalam daftar nominasi Sutradara Terbaik, terdapat nama Boon Joon-ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), dan Todd Phillips (Joker). Daftar itu tidak menyisakan ruang bagi sutradara wanita Greta Gerwig dari Little Women, yang filmnya hanya mendapatkan nominasi bintang Saoirse Ronan, dan juga nilainya. Demikian juga dengan sutradara Hustlers, Lorene Scafaria. (People/H-2)