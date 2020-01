Banyak Bibit Pemain Sepak Bola Andal di Priangan Timur

BIBIT pemain sepak bola yang layak bermain di kelas nasional terlihat pada gelaran U-16 di wilayah Priangan Timur, tepatnya di Stadion Dadaha, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pelatih Tim Nasional (Timnas) usia 15, Gendut Doni, mengatakan banyak pemain di Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran dan Banjar memiliki bakat yang baik dalam sepak bola.

"Saya melihat potensi yang bermunculan di Priangan Timur dan perlu banyak turnamen digelar, sehingga mampu membantu federasi dalam mencari bibit pesepak bola. Karena, PSSI juga melihat potensi di daerah selama ini sangat terbatas, dilakukan melalui Haornas maupun piala Suratin," kata Gendut Doni, Sabtu (4/1).

Doni mengatakan turnamen yang digelar menjadi bagian seleksi awal untuk menjaring pesepak bola unggulan dan tidak menutup kemungkinan di setiap daerah akan muncul bibit pemain timnas.

Namun, federasi harus lebih berani melihat potensi di daerah untuk menjaring bibit pemain.

"Saya yakin, dengan banyak melihat ke daerah, akan semakin memudahkan federasi mencari bibit pemain Timnas. Karena, selama ini sudah banyak potensi untuk menjadi bagian pemain yang lebih handal," ujar mantan pemain Persijap yang pernah bermain juga di Persib Bandung.

Sementara itu, CEO Akademi Metrociti sepak bola, Qory Sandioriva, mengatakan, turnamen yang digelar merupakan pembinaan bersifat edukasi di bawah 18 tahun menjadi bagian penting bagi anak untuk mendapat pendidikan tidak hanya skill bermain sepak bola tapi juga pendidikan.

Saat mereka menjadi pemain profesional, tidak akan terbentur dengan pengetahun yang minim.

"Satu tahun kami akan promosi stand up for the right play ini penting, bagaimana kami ingin menunjukkan bermain sepak bola dengan benar dan kami juga tidak hanya menggelar turnamen Metrociti challenge cup U 16. Namun, ke depan akan menggelar berbagai event seperti Liga Pelajar," tutur mantan Putri Indonesia.(OL-5)