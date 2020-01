Jennifer Aniston, Pembawa Acara Golden Globe 2020

BINTANG serial Friends, Jennifer Aniston, 50, akan memandu ajang penghargaan bergengsi Golden Globe 2020. Di Golden Globe Awards ke-77 yang dihelat di ­Beverly Hilton, Beverly Hills, Minggu (5/1), itu, dia ditemani Paul Rudd, 50, sebagai pembawa acara.

Keduanya juga turut menjadi ­nomine atas penampilan mereka di serial televisi masing-masing. Aniston dinominasikan untuk aktris terbaik dalam kategori serial tv/drama atas penampilannya di The Morning Show yang sedang tayang di platform Apple TV.

Kembalinya Jennifer Aniston ke serial televisi dengan drama Apple TV + The Morning Show disambut dengan banyak pujian dan nominasi Golden Globe.

Aniston sebelumnya memenangi Golden Globe pada 2003 karena bermain sebagai Rachel Green di Friends. Dia sebelumnya dinominasikan pada 2002 untuk serial Friends dan lagi pada 2014 untuk film Cake.

Pada 2003, dia berkompetisi dalam kategori komedi dan melawan Bonnie Hunt for Life dengan Bonnie, Jane Kaczmarek dari Malcolm in the Middle, Will & Grace’s Debra Messing and Sex, dan Sarah Jessica Parker .

Sekarang, sebelum Golden Globe 2020, saatnya menghidupkan kembali momen besar di atas. “Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi,” kata Aniston. (Try/H-1)