Nuansa Riang Pieces That Fit SRxBS

SEPENINGGAL gitaris Adi Widodo pada November lalu, praktis Stars And Rabbit menyisakan Elda sebagai personel utama. Namun, satu tak berarti sendiri. Mengawali tahun ini, ia justru merilis album kolaboratif bersama Bottle Smoker, Pieces That Fit, pada Jumat (3/1).

Proyek SRxBS ini sejatinya bercikal bakal dari aksi bareng dua grup beda genre itu di berbagai panggung festival. Delapan trek yang ada di album Pieces That Fit pun pernah mereka bawakan dalam ajang Synchronize Fest 2018.

Album ini menampilkan warna lain dari Stars and Rabbit, yang lekat dengan nuansa dreamy-folk. Gaya vokal Elda ala Stars and Rabbit mungkin hanya kentara pada trek kedua, Partikle. Di sini, kita tidak akan banyak mendengar Elda yang begitu eksploratif dalam melantunkan lirik. Suaranya yang manis justru dimainkan dengan dinamis untuk menghasilkan trek yang ngeblend.

Dalam menembangkan bait di Partikle: Get out the way, I need to feel this, I have to dive, Dive into this madness, misalnya, vokal Elda terdengar seperti teriakan bocah yang tengah berjingkrak keriangan, berlari dari kerumun­an. Tentunya itu juga berkat warna elektronik synth Bottle Smokers yang memberi irama goyangan. Sebelum masuk ke reff itu, gaya melantunkan liriknya seperti diseret yang juga setengah mengayun.

Pieces That Fit memang seolah mengajak kita untuk mengalami pengalaman auditif dengan nuansa keriangan, sebagaimana tersirat dalam desain sampul albumnya oleh ilustrator Isa Indra Permana.

Pada The Edge of Wonderland, keriangan, juga kesemarakan, sudah terdengar sejak detik pertama. Bubuhan gitar elektrik yang lebih kentara memasuki menit satu hingga mengiringi menit kedua.

Pada menit selanjutnya, hanya sebagai pengiring melodi dari synth yang lebih menonjol, dan kembali lagi terdengar lagi pada menit 2:30-an. The Edge of Wonderland seolah jadi pe­negasan nuansa keriangan yang ingin dibawa dalam album ini.

Menjelang trek akhir, Moments of Causeless Bliss dibuka dengan dentingan piano, juga irama dangdut atau ala Bollywood yang menjadikan trek ini menarik dengan karakter awalnya, meski saya kira nuansa goyang ala Bollywood ini akan dipertahankan hingga akhir trek yang berdurasi 4:33 menit.

Rasanya, aransemen pada pembuka yang cukup tegas memberikan perbedaan kese­ragaman warna dari beberapa trek yang ada di Pieces That Fit. Sementara itu, Solace, yang jadi trek penutup justru tidak menampilkan trek dengan sentuhan aransemen liris meski lirik yang dilagukan Elda punya spirit itu. Dibuka dengan Prelude yang terkesan dreamy, Solace sebagai penutup ialah kegembiraan dengan vokal yang menyiratkan kesedihan sebab pesta telah usai. Akhirnya, juga ditutup dengan dentingan piano untuk menutup keriangan. (Jek/M-2)