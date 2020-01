Robbie Pastikan tidak ada Joker di Birds of Prey

AKTRIS pemeran Harley Quinn, Margot Robbie mengatakan karakter Joker versi Jared Leto dipastikan tidak akan ada di dalam film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Harley Quinn secara intrinsik terkait dengan Joker, seperti yang terlihat dalam film Suicide Squad (2016). Tapi, Birds of Prey mengambil latar setelah Quinn dan Joker putus.

Meskipun, seperti yang ditunjukkan trailer, kehadiran Joker masih akan terasa di film mendatang, seperti adanya gambar Joker di ruangan Quinn.

Robbie juga mengaku ia tidak mengerti mengapa Harley Quinn akan tetap menjalin hubungan dengan Joker, yang “ingin membunuhnya hampir sepanjang waktu.”

Baca juga: Jennifer Aniston dan Paul Rudd Jadi Host Golden Globe 2020

Dalam komik, Quinn akhirnya meninggalkan Joker dan menjadi seorang antihero, sehingga film ini tampaknya mengikuti jalur yang sama untuk karakter tersebut.

Sementara penulis skenario Birds of Prey, Christina Hodson, menegaskan film sempalan itu berdiri sendiri dan bukan sekuel dari Suicide Squad.

"Ini benar-benar kisahnya sendiri, dan itu semacam cara saya mendekati karakter (Quinn) yang sudah kita kenal sebelumnya," kata Hodson.

"Aku jatuh cinta dengan karakter ini dan juga semua karakter baru lainnya. Dan aku baru saja menciptakan kisah baru yang terasa seperti miliknya sendiri dan itu tidak harus merasa seperti mengikuti satu atau yang lain," lanjutnya.

Melepaskan diri dari masa lalu tampaknya menjadi cara Warner Bros mendekati gelombang baru film DC mereka.

Pun dengan film Suicide Squad yang sedang digarap oleh James Gunn akan lebih merupakan sebuah reboot dari film sebelumnya. (OL-2)