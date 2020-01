Tahun Ini, Studio Ghibli Berencana Rilis Dua Film

STUDIO Ghibli telah mengkonfirmasi mereka sedang mengerjakan dua film pada 2020, salah satunya akan disutradarai Hayao Miyazaki.

Kabar itu disampaikan studio animasi Jepang legendaris itu dalam sebuah pesan Tahun Baru yang memperlihatkan rencana mereka sepanjang 2020.

Pesan itu dimulai dengan catatan masam saat mereka menjelaskan kemunduran yang dialami pada tahun lalu. Angin topan telah menunda peluncuran Taman Ghibli hingga 2022 dan pertunjukan teater Kabuki yang diambil dari "Nausicaa of the Valley of the Wind" produksi 1984.

Akan tetapi, Studio Ghibli menambahkan catatan yang lebih positif dengan mengonfirmasi bahwa Miyazaki terus mengerjakan "Kimi-tachi wa Do Ikiru ka (How Do You Live?)" yang terinspirasi dari novel 1937 karya Genzaburo Yoshino. Proyek itu pertama kali diumumkan pada 2017.

"Omong-omong, zodiak 2020 adalah 'anak'. Tikus adalah simbol kemakmuran karena kesuburannya dan juga dikatakan sebagai malaikat dewa kesuburan," tulis Studio Ghibli dilansir NME, Sabtu (4/1).

"Saya berharap keadaan masyarakat yang mandek seperti sekarang akan diperbarui dan kita akan memiliki satu tahun harapan. Studio Ghibli terus mengerjakan dua film baru. Juga, Taman Ghibli telah dimulai dengan sungguh-sungguh, jadi kami berharap dapat memberikan banyak kegembiraan lagi tahun ini," lanjutnya.

Saat ini, detail untuk proyek keduanya masih sedikit dan tanggal rilis belum dapat dikonfirmasi.

Miyazaki sendiri sudah pensiun sejak 2016. Film terakhir yang disutradarainya adalah "The Wind Rises" pada 2013. (OL-2)