Ini Lima Sektor Ekonomi yang Terimbas Banjir

PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira menyebutkan lima sektor ekonomi terkena imbas banjir yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Lima sektor ekonomi paling terpukul tapi yang paling penting saat ini adalah proses pemulihan," kata Bima Yudhistira, Sabtu (4/1).

Lima sektor itu yakni pertama, ritel atau pusat perbelanjaan. Ia bilang selain terdampak banjir juga omzet bisnis yang menurun drastis.

Sektor kedua, lanjut dia, pangan yang distribusinya berpotensi terganggu akibat banjir.

Baca juga: BUMN Bergerak Membantu Korban Bencana

Ketiga, sektor manufaktur mengingat di kawasan Jakarta dan sekitarnya banyak berdiri industri tersebut.

"Kawasan industri manufaktur itu ada di Cakung, Pulo Gadung, Bekasi dan aktivitas sektor industri itu," ucap Bima.

Keempat adalah sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan perumahan yang membutuhkan biaya yang besar untuk perbaikan.

Kelima yakni sektor jasa pariwisata yang ikut kena imbas padahal momentum Tahun Baru merupakan waktu yang ditunggu pelaku usaha pariwisata.

Pemerintah pusat dan daerah, saat ini, masih fokus melakukan proses pemulihan terutama kepada para korban.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti total kerugian akibat bencana yang terjadi di sejumlah titik di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut total korban meninggal dunia hingga Jumat (3/1) pukul 15.00 WIB mencapai 46 orang.

BNPB mendata wilayah yang terkena banjir selain Jakarta adalah Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bandung Barat dan Cikarang.

Banjir awal tahun ini menyebabkan lima daerah menetapkan status tanggap darurat yakni Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bandung Barat. (OL-2)