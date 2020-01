MyPC U34 dan U23 Lengkapi Jajaran All in One PC Axioo

JENAMA gawai asal Indoensia, Axioo meluncurkan 2 produk MyPC (All in One) terbaru seri U34 dan U23. Keduanya hadir dengan model dan spesifikasi modern dengan harga yang terjangkau.

All in One PC adalah komputer dengan komponen CPU yang sudah menyatu langsung dilayar monitor sehingga menghasilkan model yang lebih ringkas dibandingan PC Desktop.

Director Axioo, Micahel Sugiarto mengatakan, PC All in One merupakan pilihan yang tepat bagi kaum yang “gak mau ribet”, namun tetap ingin mengedepankan kinerja dan tampilan perangkat yang menarik.

MyPC seri U34 dan U23 menampilkan odel layarnya modern, bezel yang slim, serta bobot yang ringan terdukung pula dengan teknologi yang sangat mumpuni.

“Kami yakin kehadiran MyPC yang berpenampilan elegan dan bertenaga ini bisa menjadi penyemangat baru bagi mereka yang menggunakannya untuk beraktivitas sehari-hari baik dirumah maupun di kantor ”, ujar Michael Sugiarto dalam keterangan tertulisnya..

MyPC seri U34 hadir dengan layar sebesar 21.5 inch Full HD IPS yang sangat jernih dan tajam. Kehebatan tersebut didukung pula dengan tenaga prosesor Intel Core i3-5005U serta RAM sebesar 4 GB dan storage sebesar 1 TB.

Menurut Michael, MyPC U34 cocok untuk para pengguna yang bersifat multi-tasking. "MyPC Seri ini pun tentunya juga bisa memberikan pengalaman hiburan yang tak terbatas," ujarnya.

Hadir dengan desain, ukuran dan jenis layar yang sama, MyPC seri U23 juga tidak kalah responsif dengan dukungan prosesor Intel Apollo Lake N3350 dengan RAM sebesar 3 GB dan 1 TB storage.

Michael menjelaskan, MyPC Seri U23 bisa menjadi alternatif yang ciamik bagi para pengguna yang ingin mempunyai perangkat elegan dan praktis dengan harga yang sangat terjangkau untuk perangkat bekerja dan

hiburan sehari-hari. D

alam setiap paket penjualannya, Axioo MyPC seri U34 dan U23 memberikan bonus secara langsung berupa wireless keyboard dan wireless mouse.

"Kenyamanan tersebut bertambah lengkap pula dengan adanya garansi resmi dari IT Clinic Axioo untuk produk MyPC selama 1 tahun," pungkas Michael. (RO/OL-7)