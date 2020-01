One Esports Dota 2 Jakarta Invitational Digelar April

One Esports Dota 2 Jakarta Invitational dipastikan bakal berlangsung pada April mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh CEO One Championship (One) Esports Carlos Alimurung yang juga mengatakan bakal ada One Esports Singapore Major dua bulan setelahnya.

"One Esports Dota 2 Singapore World Pro Invitational adalah kesuksesan besar. Kami memberikan pengalaman yang luar biasa bagi komunitas esports dan mitra merek kami," kata Carlos dalam keterangan resminya, Jumat (3/1).

Terkait mitra merek, One sendiri pada saat yang sama telah mengumumkan kemitraan strategis dengan berbagai merek global terkemuka, seperti JBL, Tumi, Redbull, Lazada, Bank DBS, Foodpanda, Hugo Boss, Harvey Norman, Secretlab, California Fitness, Kredivo, Reckitt Benckiser, dan Unilever.

Dengan kerja sama itu, One dan juga One Esports, diharapkan tercipta sinergi yang unik dan menarik antara bisnis, seni bela diri, serta komunitas olahraga. Ditargetkan, ada minimal 50 acara langsung yang terdiri dari laga petarung di atas ring dan juga e-sports.

"Kami di One bersemangat untuk membangun kemitraan strategis dengan merek global terkemuka. Organisasi kami akan mempromosikan unsur-unsur besar kemanusiaan pada dunia, melalui seni bela diri dan platform e-sports kami," kata Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO One. (R-3)