Ketegangan Iran-AS Picu Kenaikan Harga Minyak Dunia

KETEGANGAN Iran-Amerika Serikat yang dipicu tewasnya Komandan Garda Revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani di Irak ikut mengerek harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak itu dipicu kekhawatiran pecahnya perang di kawasan teluk setelah serangan AS di dekat bandara di Ibu Kota Irak, Baghdad.

Dalam transaksi di London, Brent melonjak 4,5% menjadi 69,23 dollar AS per barel dan WTI melonjak 4,1% menjadi 63,71 dollar AS, karena para pedagang cemas atas peningkatan dramatis dalam ketegangan.

"Mereka takut Iran akan membalas pembantaian terhadap Soleimani," kata analis Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt, kepada AFP, seraya menambahkan Teheran dapat menargetkan instalasi minyak atau infrastruktur transportasi.

Cailin Birch, ekonom global di The Economist Intelligence Unit, menambahkan pasar takut akan ‘konflik yang lebih luas’.

Harga minyak mencatat rekor lonjakan pada September setelah serangan terhadap dua fasilitas minyak Arab Saudi, yang memangkas setengah dari jumlah ekspor negara utama penyuplai minyak dunia itu. (AFP/OL-7)