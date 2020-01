Snoop Dogg Rilis Album Nina Bobo

RAPPER Snoop Dogg merilis album untuk bayi dalam bentuk lagu pengantar tidur yang dikemas dari beberapa hit terbesarnya.

Album pengantar tidur bertajuk “Lullaby Renditions of Snoop Dogg” itu menampilkan suara alat musik xylophone dari lagu-lagu hip hop populernya seperti; “Gin and Juice,” “Drop It Like It’s Hot”, dan “Doggy Dogg World” seperti dikutip dari Pagesix, Jumat (3/1).

Penyanyi rap berusia 48 tahun itu dilaporkan merekam album pengantar tidur itu bersama Rockabye Baby! Music yang pernah bekerja sama dengan sejumlah rapper ternama seperti Eminem dan Kanye West.

Album ini berisi 12 tembang pengantar tidur, termasuk beberapa lagu yang dibuat versi ramah bayi seperti “Beautiful,” “What's My Name?” Dan “Lay Low.”

Album yang dirilis pada Desember lalu itu dibanderol seharga US$17 atau setara dengan Rp236 ribu.

Pada 2018, rapper bernama asli Calvin Broadus Jr itu menunjukkan sisi lain dari dirinya dengan meluncurkan buku memasak berjudul "From Crook to Cook: Platinum Recipes From Tha Boss Dogg’s Kitchen,” yang menawarkan berbagai macam resep mulai dari smoothies atau berbagai macam buah yang dihaluskan dengan susu atau yoghurt, hingga omelet. (OL-2)