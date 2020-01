Banjir Landa Jabodetabek, 74 Penerbangan Lion Group Terdampak

BATIK Air (kode penerbangan ID) dan Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group memberikan informasi terbaru sehubungan beberapa penerbangan yang mengalami penyesuaian dari dan menuju Jakarta melalui Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) hari ini, Rabu.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan pengalihan jaringan penerbangan domestik dari dan menuju Jakarta serta pembatalan penerbangan sesuai pemberitahuan resmi dari otoritas bandar udara setempat (Notices to Airmen/ NOTAM) sampai pemberitahuan lebih lanjut (until further notice), yakni dampak cuaca buruk (bad weather) yang tidak memenuhi kualifikasi keselamatan untuk pesawat lepas landas dan mendarat.

Layanan Batik Air dengan pengalihan pendaratan (divert) dan perubahan rute penerbangan (reroute):

1. Penerbangan ID-7542 Yogyakarta Adisutjipto – Jakarta mendarat di Soekarno-Hatta, Tangerang

2. Penerbangan ID-7204 Balikpapan – Jakarta mendarat di Soekarno-Hatta, Tangerang

3. Penerbangan ID-7041 Jakarta – Surakarta menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Surakarta

4. Penerbangan ID-7040 Surakarta – Jakarta menjadi Surakarta – Soekarno-Hatta, Tangerang

5. Penerbangan ID-7530 Yogyakarta Adisutjipto – Jakarta menjadi Yogyakarta Adisutjipto – Soekarno-Hatta, Tangerang

6. Penerbangan ID-7533 Jakarta – Yogyakarta Adisutjipto menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Yogyakarta Adisutjipto

7. Penerbangan ID-7334 Lombok – Jakarta menjadi Lombok – Soekarno-Hatta, Tangerang

8. Penerbangan ID-7127 Jakarta – Bengkulu menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Bengkulu

9. Penerbangan ID-7128 Bengkulu – Jakarta menjadi Bengkulu – Soekarno-Hatta, Tangerang

10. Penerbangan ID-7056 Palembang – Jakarta menjadi Palembang – Soekarno-Hatta, Tangerang

11. Penerbangan ID-7055 Jakarta – Palembang menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Palembang

12. Penerbangan ID-7107 Jakarta – Padang menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Padang

13. Penerbangan ID-7013 Jakarta – Kualanamu menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Kualanamu

14. Penerbangan ID-7083 Jakarta – Batam menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Batam

15. Penerbangan ID-7082 Batam – Jakarta menjadi Batam – Soekarno-Hatta, Tangerang

16. Penerbangan ID-7701 Jakarta – Makassar menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Makassar

17. Penerbangan ID-7708 Makassar – Jakarta menjadi Makassar – Soekarno-Hatta, Tangerang

18. Penerbangan ID-7109 Jakarta – Padang menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Padang

19. Penerbangan ID-7108 Padang – Jakarta menjadi Padang – Soekarno-Hatta, Tangerang

20. Penerbangan ID-7067 Jakarta – Pekanbaru menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Pekanbaru

21. Penerbangan ID-7042 Pelambang – Jakarta menjadi Palembang – Soekarno-Hatta, Tangerang

22. Penerbangan ID-7501 Jakarta – Surabaya menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Surabaya

23. Penerbangan ID-7518 Surabaya – Jakarta menjadi Surabaya – Soekarno-Hatta, Tangerang

24. Penerbangan ID-7519 Jakarta – Surabaya menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Surabaya

25. Penerbangan ID-7309 Jakarta – Denpasar menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Denpasar

26. Penerbangan ID-6519 Denpasar – Jakarta menjadi Denpasar – Soekarno-Hatta, Tangerang

27. Penerbangan ID-7348 Kupang – Jakarta menjadi Kupang – Soekarno-Hatta, Tangerang

28. Penerbangan ID-6112 Jakarta – Tanjung Karang, Lampung menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Tanjung Karang, Lampung

29. Penerbangan ID-6113 Tanjung Karang, Lampung – Jakarta menjadi Tanjung Karang, Lampung – Soekarno-Hatta

30. Penerbangan ID-7543 Jakarta – Yogyakarta Adisutjipto menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Yogyakarta Adisutjipto

31. Penerbangan ID-7014 Kualanamu – Jakarta menjadi Kualanamu – Soekarno-Hatta, Tangerang

32. Penerbangan ID-7059 Jakarta – Palembang menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Palembang

33. Penerbangan ID-7058 Palembang – Jakarta menjadi Palembang – Soekarno-Hatta, Tangerang

34. Penerbangan ID-7521 Jakarta – Surabaya menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Surabaya

35. Penerbangan ID-7106 Padang – Jakarta menjadi Padang – Soekarno-Hatta, Tangerang

36. Penerbangan ID-7517 Jakarta – Surabaya menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Surabaya

37. Penerbangan ID-7516 Surabaya – Jakarta menjadi Surabaya – Soekarno-Hatta, Tangerang

38. Penerbangan ID-6887 Kualanamu – Jakarta menjadi Kualanamu – Soekarno-Hatta, Tangerang

39. Penerbangan ID-7065 Jakarta – Pekanbaru menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang - Pekanbaru

40. Penerbangan ID-7066 Pekanbaru – Jakarta menjadi Pekanbaru – Soekarno-Hatta, Tangerang

41. Penerbangan ID-7012 Kualanamu – Jakarta menjadi Kualanamu – Soekarno-Hatta, Tangerang

42. Penerbangan ID-7557 Jakarta – Semarang menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Semarang

43. Penerbangan ID-7556 Semarang – Jakarta menjadi Semarang – Soekarno-Hatta, Tangerang

44. Penerbangan ID-7021 Jakarta – Kualanamu menjadi Soekarno-Hatta, Tangerang – Kualanamu

45. Penerbangan ID-7532 Yogyakarta Adisutjipto – Jakarta menjadi Yogyakarta Adisutjipto – Soekarno-Hatta, Tangerang.

Layanan Batik Air mengalami pembatalan (cancel flight) rute Jakarta Halim Perdanakusuma, sebagai berikut:

1. Penerbangan ID-7271 Jakarta – Balikpapan

2. Penerbangan ID-7271 Balikpapan – Tarakan

3. Penerbangan ID-7270 Tarakan – Balikpapan

4. Penerbangan ID-7270 Balikpapan – Jakarta

5. Penerbangan ID-7773 Jakarta – Ambon

6. Penerbangan ID-7770 Ambon – Jakarta

7. Penerbangan ID-7055 Jakarta – Palembang

8. Penerbangan ID-7056 Palembang – Jakarta

9. Penerbangan ID-7581 Jakarta – Malang

10. Penerbangan ID-7580 Malang – Jakarta

11. Penerbangan ID-7583 Jakarta – Malang

12. Penerbangan ID-7582 Malang – Jakarta

13. Penerbangan ID-7281 Jakarta – Samarinda

14. Penerbangan ID-7280 Samarinda – Jakarta

15. Penerbangan ID-7011 Jakarta – Kualanamu

16. Penerbangan ID-7010 Kualanamu – Jakarta

17. Penerbangan ID-7531 Jakarta – Yogyakarta Adisutjipto

18. Penerbangan ID-7513 Jakarta – Surabaya

19. Penerbangan ID-7512 Surabaya – Jakarta

20. Penerbangan ID-7053 Jakarta – Palembang

21. Penerbangan ID-7054 Pelambang – Jakarta

Dampak potensi keterlambatan kedatangan dan keberangkatan (delay), pada penerbangan ID-6818 Soekarno-Hatta, Tangerang – Padang.

Penerbangan Wings Air yang mengalami pembatalan, yaitu:

1. Penerbangan IW-1721 Bandung – Jakarta

2. Penerbangan IW-1718 Jakarta – Tasikmalaya

3. Penerbangan IW-1719 Tasikmalaya – Jakarta

4. Penerbangan IW-1720 Jakarta – Bandung

5. Penerbangan IW-1723 Bandung – Jakarta

6. Penerbangan IW-1722 Jakarta – Bandung

7. Penerbangan IW-1951 Bandung – Jakarta

8. Penerbangan IW-1950 Jakarta – Bandung

Batik Air dan Wings Air berkoordinasi bersama regulator, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara serta berbagai pihak terkait dalam upaya mengatur operasional sejalan memberikan layanan terbaik kepada para tamu atau penumpang.

Batik Air dan Wings Air mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Operasional akan kembali normal jika bandar udara dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan untuk lepas landas dan mendarat.

Batik Air dan Wings Air sudah menginformasikan kepada seluruh tamu atau penumpang yang terganggu perjalanan udara hari ini, serta akan memperbarui sesuai perkembangan terkini.

Untuk itu, kepada seluruh tamu atau penumpang yang mempunyai jadwal penerbangan dengan rute Jakarta Halim Perdanakusuma untuk melaporkan ke petugas layanan di bandar udara (customer services) atau layanan pelanggan (call center) 021-63798000.

Lion Air Group juga memfasilitasi kepada tamu atau penumpang bagi yang akan melakukan proses pengembalian dana (refund), perubahan keberangkatan (reroute), perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.(OL-4)