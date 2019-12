Agar Bobot Tubuh Tetap Ideal selama Kehamilan

Saat dinyatakan hamil adalah momen membahagiakan bagi setiap calon orang tua baru. Di antara banyak pertanyaan calon ibu adalah berapa banyak penambahan berat badan selama kehamilan yang sehat bagi ibu dan bayi.



Kenaikan berat badan selama kehamilan yang normal sebanyak 15 kilogram. Seperti dimuat dalam Health, American College of Obstetrics and Gynecology merekomendasikan kenaikan bobot tubuh saat hamil 9 hingga 11 kilogram.



Dokter OB-GYN di Presbyterian Hospital of Dallas Frances Crites mengatakan semakin gemuk pasien menyebabkan masalah dalam persalinan.



Pertambahan berat badan di antara kehamilan juga bisa menjadi masalah. Peneliti Harvard dan Swedia menemukan bahwa wanita dengan berat badan normal, kenaikan berat 3 kilogram di antara kehamilan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kelahiran mati. Penelitian tersebut dilakukan terhadap lebih dari 150.000 wanita Swedia.



Hal lainnya adalah peningkatan risiko diabetes sebanyak 30 persen dari kenaikan berat badan yang kecil itu.



Sementara itu, penurunan berat badan di antara kehamilan juga berbahaya. Sebuah studi di Irlandia menemukan bahwa wanita yang IMTnya turun lima unit atau lebih meningkatkan risiko kelahiran prematur.



Jadi, apa yang harus dilakukan ibu hamil? Crites menawarkan sarannya:



Jangan menambah lemak



Berat selama kehamilan terdiri dari berat bayi 4 kilogram, cairan ketuban 1,5 kilogram, plasenta setengah kilogram, tambahan darah 2 kilogram dan beberapa ons tambahan pada jaringan dan cairan payudara. "Itu bukan lemak tapi berat badan untuk mendukung kehamilan," ujar Crites.



Terus bergerak



Sebagian besar wanita hamil mengalami kenaikan berat badan berlebih akibat mengurangi aktivitas mereka. Crites menyarankan agar ibu hamil tetap berolahraga dengan berkonsultasi ke dokter lebih dulu.



Awasi Kenaikan Berat Badan



Wanita normal dan kurus harus menambah berat badan sekitar 1-2 kilogram sebulan saat hamil. "Tetapi jika Anda kelebihan berat badan, pertahankan kenaikan berat badan hanya 2,5 sampai 5 kilogram saja selama kehamilan," kata Crites.