Toko Roti Selera Milenial

KONSISTEN dengan konsep Grap to Go, toko cake, roti dan kopi The Harvest Express terus melakukan penetrasi pasar lewat store ke-10 yang di Manara Global, Jakarta.

Store anyar itu diharapkan bisa menjadi pilihan gaya hidup para eksekutif muda kantoran yang memiliki ritme kerja yang cepat dan dinamis.

"Jadi, kami menerapkan konsep Grab to Go di The Harvest Express. Dengan konsep ini semuanya bisa terlayani dengan cepat tapi

tetap dengan kualitas mutu yang premium," ujarnya CFO The Harvest Group, Evaliny, Selasa (31/12).

Menawarkan berbagai varian cake, roti, dan kopi yang praktis, lezat dan berkualitas tinggi, The Harvest Express dinilai ideal untuk

mendukung aktivitas bekerja, seperti acara meeting atau office gathering hingga lembur kerja.

Evaliny mengaku, keberadaan The Harvest Express memang disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja kantoran di perkotaan seperti Jakarta.

"Kita ingin mengakomodasi semua kebutuhan konsumen, termasuk yang di perkantoran. Misalnya, ada teman atau atasan yang berulang tahun, kini nggak perlu lagi repot-repot cari kue ulang tahun sebagai bentuk apresiasi. Tinggal menghubungi The Harvest Express, semuanya beres," paparnya.

The Harvest kini telah memiliki 56 store yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun depan, The Harvest Express akan semakin gencar

berekspansi. Rencananya akan ada 30-an store baru yang akan diresmikan di gedung perkantoran dan juga stasiun kereta api di kawasan

Jabodetabek. (OL-11)