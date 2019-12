Harga Ayam Pedaging di Aceh Naik

HARGA ayam pedaging di Provinsi Aceh, pada akhir tahun semakin mahal dari sebelumnya. Bahkan sejak awal Desember 2019 hingga sekarang, kenaikan harga ayam potong itu sudah dua kali terjadi. Seperi di Pasar Pagi Pente Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, harga ayam pedaging mencapai Rp25.000/kg. Padahal pekan lalu harganya berkisar Rp20.000-Rp21.00/kg. Bahkan pada awal Desember harga ayam potong itu Rp19.000/kg.

"Pada Desember ini sudah dua kali naik harga. Pada awal bulan Rp19.000 per kg, lalu di pertengahan naik menjadi Rp21.000 per kg. Sekarang naik lagi mencapai Rp25.000 per kg," kata Muslim, pedagang ayam pedaging di Kota Sigli, Pidie, Selasa (31/12/2019).

Kenaikan itu diduga karena permintaan ayam meningkat dari biasanya. Pasalnya di Aceh sekarang sedang gencar musim kenduri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akibat membludaknya permintaan pasar, sehingga tidak seimbang lagi dengan hasil produksi dari peternak lokal.

Sebaliknya harga ikan segar justru turun sejak dua pekan terakhir. Harga ikan tongkol dari sebelumnya Rp25.000 per kg turun menjadi Rp15.000 per kg. Demikian juga dengan ikan dencis ekor merah ukuran besar dari Rp35.000/kg sekarang menjadi Rp20.000/Kg.

"Insya Allah harga ikan segar pada musim Maulid kali ini rata-rata lebih murah" tutur pedagang ikan di pasar Pante Teungoh, Kota Sigli. (OL-3)