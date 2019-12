Sambut Tahun Baru, Kota Taipei Sajikan Kembang Api Spektakuler

GEDUNG Taipei 101 yang berada di Taiwan pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Bangunan yang terdiri dari 101 lantai tersebut mencapai ketinggian 508 meter.

Pada puncak acara akhir tahun akan digelar pertunjukan tahunan Kembang Api Tahun Baru Taipei 101. Pada tahun ini, Taipei 101 akan melanjutkan tema 'Surprise101 - New 101 Amazing Year'. Tema tersebut menggambarkan estetika gaya hidup, humaniora dan seni, serta kreativitas mode sebagai elemen imajinatif.

Pertunjukan kembang api akan semakin menarik dengan jaringan lampu T-Pad (T-Pad light network) yang telah diperbaharui dan desain dipadukan dengan kembang api. Perpaduan dan kombinasi dari tata cahaya dan pesta artistik yang bertema 'Cahaya Harapan - Taiwan' siap menjadi pertunjukan kembang api kelas dunia yang menakjubkan.

Sinar Harapan Taiwan

Tema pertunjukan kembang api Tahun Baru Taipei 101 tahun 2020 adalah 'Sinar Harapan Taiwan'. Tema tersebut melambangkan Taiwan adalah sebuah kapal harapan yang membawa keragaman budaya, serta beragam kehidupan dan produk alami.

Seluruh rakyat Taiwan berada di kapal harapan ini menyambut 2020 dengan harapan dan impian baru, dan memulai babak baru dalam kehidupan bersama!

Selian itu, ada animasi pertunjukan kembang api tahun baru kali ini berisikan empat bab dan enam paragraf. Pertama, 'Animal Friendly Say Hi' meluncurkan animasi pembuka diantaranya kucing kuwuk, beruang hitam, kaisar, penyu hijau, spoonbill berwajah hitam, salmon kait ceri, dan lainnya. Hewan-hewan konservasi langka di Taiwan ini semua ikut menyambut warga Taiwan di momen pertama perayaaan tahun baru 2020.

Kemudian dilanjutkan dengan munculnya sebuah perahu harapan dengan membawa mimpi dan harapan, yang menyatukan kekuatan semua pihak ke dalam titik cahaya, yang siap mengajak penonton untuk berangkat dan melakukan perjalanan bersama.

Setelah melalui empat bab pengalaman perjalanan 'Harapan', 'Alam', 'Maju', dan 'Masa Depan', bagian terakhir muncul gambar "2020 GO Taiwan!" Cahaya pengapian dan animasi yang indah tidak hanya menerangi langit malam, tetapi juga menerangi visi masa depan Taiwan. "Mari kita bersama Sinar- Harapan menuju tahun baru penuh harapan dan mimpi indah di 2020!"

Kembang api 'Three Changes in Symphony'

Setiap tahun, peluncuran kembang api di Taipei 101 sangat memukau. Namun, baik desain kembang api maupun proses peluncuran kembang api itu sendiri sangatlah tidak mudah. Karena pelepasan kembang api berada di pusat Kota Taipei. Pada saat yang bersamaan, ada jutaan penonton yang memadati area sekitar tempat peluncuran, maka jarak tembakan kembang api terbatas.

Selain memperhatikan keamanan bangunan itu sendiri dan bangunan di sekitarnya, juga harus memastikan keselamatan warga. Oleh karena itu, kembang api yang digunakan di Taipei 101 setiap tahunnya adalah 'Single Pipe Firework' dengan risiko yang lebih rendah, bukan bubuk mesiu atau 'bom kembang api' yang berisiko lebih tinggi.

Ledakan kembang api umumnya memiliki beberapa tingkat variasi, terlepas dari warna atau pola, dan efek kembang api lainnya dapat ditampilkan dengan indah. Sebaliknya, single pipe firework memiliki variasi yang terbatas dan efek teknik ledakan kembang api tidak beragam seperti bom kembang api.

Namun tahun ini, Taipei 101 mengatasi keterbatasan single pipe firework dengan menggunakan teknologi baru untuk menciptakan efek kembang api yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dapat menampilkan dua jenis dan tiga warna kembang api sekaligus dalam satu single pipe firework, yang secara signifikan meningkatkan efek variasi kembang api. Dijamin penonton di seluruh dunia dapat menyaksikan kembang api yang luar biasa menakjubkan dan terkaget-kaget.

Untuk ketiga kalinya, Taipei 101 telah mengintegrasikan T-Pad light network ke dalam perencanaan keseluruhan untuk pertunjukan Tahun Baru kali ini, dan juga menjadi bagian penting dari pertunjukan seni 'Surprise 101. 101 amazing New Year'. Tahun ini, jaringan lampu T-Pad diperbaharui, diselaraskan dan dicetak ulang, diatur dengan teknologi grid transparan yang sepenuhnya tertutup.

Selain itu, setiap lampu LED di T-Pad light network telah melalui IP68 (Ingress Protection 68) pemeriksaan standar tinggi, memiliki tingkat ketahanan air dan debu tertinggi, yang memungkinkan publik untuk melihat sepanjang 235 meter, lebar 36 meter, luas 8.400 meter persegi, mencakup 34F-91F, dan total 140.000 lampu LED yang terbentuk dalam T-Pad light network.

Melalui layar persegi panjang penuh tertinggi di dunia ini, para pengunjung akan menikmati pesta visual terkeren dan spektakuler. Apakah Anda siap berkunjung ke Taipei 101 untuk melewati pergantian tahun baru di Kota Taipei? (OL-09)