Barack Obama: Buku Terfavorit di 2019

PRESIDEN Amerika Serikat ke-44 Barack Obama, 58, membagi daftar buku favoritnya sepanjang 2019 melalui akun Instagram resminya, Minggu (29/12). Buku-buku yang ia suka mulai fiksi hingga sejarah Amerika.

“Ini telah menjadi tradisi kecil yang menyenangkan bagiku, dan aku harap kamu juga menyukainya,” tulis Obama di Instagram.

Ia melanjutkan, “Karena walaupun masing-masing dari kita memiliki banyak hal yang membuat kita sibuk--pekerjaan dan kehidupan keluarga, aksi sosial dan sukarela--sastra dan seni dapat meningkatkan pengalaman kita sehari-hari,” ungkap laki-laki kelahiran Hawaii, 4 Agustus 1961, itu.

Dalam daftar yang ia bagikan, terdapat 19 buku termasuk Trick Mirror karya Jia Tolentino, How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy karya Jenny Odell, dan The Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present karya David Treuer.

Obama juga menyertakan buku-buku yang ia rekomendasikan awal tahun ini termasuk Finding My Voice karya Valerie Jarrett dan The Moment of Lift karya Melinda Gates.

Suami dari Michelle Obama itu juga berencana untuk membagikan daftar tahunan film dan musik favoritnya dalam beberapa hari ke depan. (Ant/H-2)