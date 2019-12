Isyana Sarasvati: Hari Patah Hati Nasional Kedua

PENYANYI Isyana Sarasvati, 26, membagikan kabar bahagia acara lamarannya yang berlangsung pada Minggu (29/12). Ia mengunggah fotonya bersama kekasihnya, Rayhan Maditra, di laman Instagram-nya. “29 12 2019 (simbol bunga mawar merah)”, tulis Isyana.

Proses lamaran digelar secara tertutup di ke­diaman Isyana, Bandung, dan dihadiri keluarga serta teman terdekat Isyana dan Rayhan.

Sementara itu, laman penyelenggara pernikah­an The Bridestory mengunggah tiga foto lamar­an Isyana yang baru saja meluncurkan album Lexicon. “Potret @isyanasarasvati dan Rayhan Maditra di acara lamaran mereka hari ini yang diabadikan oleh @derai.studio! Serasi sekali ya? Stay tuned for more pictures! #BridestoryXIsyanaRayhan,” tulis akun tersebut.

Kisah asmara Isyana dan Rayhan memang jauh dari sorotan. Hubungan mereka disebut telah berjalan selama 12 tahun. Para selebritas dan warganet mengucapkan selamat kepada Isyana atas acara lamaran tersebut. Tagar isyana pun memuncaki trending di Twitter. Penyanyi Fiersa Bersari pun turut berkomentar dalam akun Twitter-nya. “Setelah Raisa, sepertinya ini akan menjadi ‘hari patah hati nasional’ kedua,” tulis Fiersa. (Ata/H-3)