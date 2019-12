Penulis A Modern History of Indonesia Tutup Usia Hari Ini

SEJARAWAN Prof Merle Calvin Ricklefs tutup usia di usia 76. Sejarawan kontemporer Australia ini dikenal kepakarannya dalam menulis sejarah Jawa pada periode 1600 an hingga 1900 an. Kabar duka itu disampaikan oleh koleganya Amelia melalui pesan singkat bahwa Prof MC Ricklefs meninggal dunia hari ini pada pukul 10.30 waktu setempat di Melbourne.

Sejarawan yang meraih gelar doktor dari Universitas Cornell, kemudian memimpin berbagai program kajian di Timur Tengah, Asia, dan Afrika di sejumlah perguruan tinggi ternama dunia. Di antaranya Monash University, National University of Singapore dan Australian National University. Menariknya dari warisan Ricklefs adalah objek penelitiannya mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan pengaruhnya pada kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

Ricklefs mengungkap aspek pergulatan masyarakat Jawa dalam menghadapi perubahan budaya pada masa 1600, hingga masuknya pengaruh Islam dan Barat.

Hasil pemikirannya yang tertuang disertasinya berjudul Yogyakarta Under Mangkubumi dan karya monumentalnya A Modern History of Indonesia menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa jurusan sejarah. Tidak ketinggalan karya lainnya adalah Polarising Javanese society: Islamic and other visions, 1830-1930. (OL-3)