Jelang Pergantian Tahun Harga Ayam Di Palangka Raya Turun.

JELANG Tahun Baru 2020, harga dua komoditas kebutuhan pokok warga Palangka Raya seperti ayam dan cabai malah turun. Pedagang mengaku penurunan harga ini selain karena petani tengah panen juga akibat masyarakat mengurangi pembelian. Dari pantauan di Pasar Besar, Minggu (29/12/2019), harga ayam potong yang sebelumnya Rp38 per kg ribu, saat ini turun menjadi Rp36 ribu per kg. Sementara cabai kecil dari harga Rp37 ribu per kg menjadi Rp 35 ribu per kg.

Menurut Masniah pedagang ayam potong di Pasar Besar Palangka Raya, mengatakan turunnya harga ayam karena saat ini dikandang penyangga sedang panen.

"Baru dua hari ini hrga dari pemasok turun dan secara otomatis kami juga menjualnya turun," ujar Masniah.

Ditambah lagi daya beli masyarakat Palangka Raya saat menjelang tahun baru agak menurun.

"Biasanya kami bisa menjual 200 kg ayam sehari saat ini cuma sekitar 150 kg." tambahnya.

Sedangkan menurut Fajar, penjual cabai di Pasar Besar mengatakan bahwa pasokan cabai lagi banyak sehingga harganya turun.

"Para petani cabai sedang panen jadi sudah beberapa hari ini harganya turun." kata Fajar.

Ia berharap harga cabai tetap stabil sehingga omset penjualannya tetap stabil dan tidak rugi karena busuk. (OL-3)