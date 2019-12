Hindari Hal Ini saat Menggunakan Lensa Kontak

JIKA Anda menggunakan lensa kontak, maka harus memperhatikan kebersihannya. Mengingat lensa kontak merupakan benda asing yang dimasukkan ke dalam mata Anda.



Maka penting sekali untuk menjaga kebersihannya, agar tidak terjadi infeksi pada mata atau bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Selain kebersihannya, kebiasaan Anda saat menggunakan lensa kontak juga perlu diperhatikan.



Dan berikut ini adalah beberapa hal yang sebaiknya Anda hindari saat menggunakan lensa kontak seperti dilansir health:

Anda tidur menggunakan lensa kontak

Enzim dan antibodi yang melindungi permukaan mata Anda membutuhkan oksigen untuk melawan kuman. Saat mata Anda tertutup di malam hari, pasokan udara berkurang dan dengan masih menggunakan lensa kontak saat tertidur dapat membuat pasokan oksigen pada permukaan mata berkurang.



Memegang lensa kontak dengan tangan kotor

Untuk mencegah minyak, kotoran, dan bakteri masuk ke mata Anda pastikan untuk membersihkan tangan sebelum Anda memegang lensa kontak. “Lensa kontak adalah benda asing dalam tubuh Anda. Kotoran dan kuman yang berasal dari luar akan bercampur di mata dan menyebabkan infeksi,” kata Randy McLaughlin, OD, seorang dokter spesialis mata di Wexner Medical Center.



Rutin mengganti cairan pembersih lensa

Reena Garg, MD, asisten profesor oftalmologi di Icahn School of Medicine di New York mengatakan jika tidak rutin mengganti cairan pembersih lensa, sama dengan mencuci pakaian Anda dengan air kotor. Untuk itu, Ia menyarankan untuk mengganti cairan khusus untuk membersihkan lensa kontak setiap hari dan jangan membiarkannya terlalu lama.



Mandi dan berenang menggunakan lensa kontak

Sebaiknya anda menjauhkan lensa kontak dari air untuk mengindari infeksi yang disebabkan oleh Acanthamoeba, serta jenis infeksi lainnya. “Sebisa mungkin hindari masuknya kuman di mata dan air keran tentu bisa mengandung kuman,” jelas Dr McLaughlin.



Dia menambahkan, bakteri dan parasit di dalam air dapat terperangkap di bawah lensa Anda, terutama di tempat berkembang biak seperti kolam air panas dan kolam.



Menggunakan lensa kontak terlalu lama

Steven Shanbom, MD, seorang dokter mata dari Michigan, AS mengatakan bahwa ketika sedang berada di rumah atau ketika akhir pekan sebaiknya mengistirahatkan mata dengan melepas lensa kontak dan memakai kacamata saja. Ia merekomendasikan untuk menggunakan lensa kontak tidak lebih dari 12-14 jam sehari. (Medcom/OL-12)