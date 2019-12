Tren Bisnis Kopi Kerek Penjualan Toffin

PT Toffin Indonesia, perusahaan penyedia solusi bisnis industri hotel, restoran, dan kafe (horeka), menargetkan penjualan produk dan jasa akan tumbuh lebih dari 30% pada 2020. Ini dipicu tren penjualan sepanjang 2019 yang memuaskan, yaitu meraup peningkatan double digit atau setara 20% sampai 30% jika dibandingkan dengan penjualan tahun lalu.

"Konsumsi dan bisnis kopi sangat populer tahun ini, pemain baru banyak bermunculan sehingga mengerek kinerja Toffin. Pemesanan mesin kopi dan ingredients bagus," ujar Head of Marketing Toffin Indonesia Ario Fajar dalam peluncuran riset 2020 Brewing in Indonesia: Insights for Successful Coffee Shop Business di Jakarta, baru-baru ini.

Ia mengakui pihaknya masih menjadi pemimpin dalam industri suplai kopi di Indonesia. Hal itu terlihat dari pihak-pihak yang menjadi mitranya, yakni Kopi Kenangan, Janji Jiwa, hingga Starbucks.

Toffin Indonesia telah menyuplai kopi dan kebutuhan bahan baku lainnya, seperti gula aren, cookies and cream, matcha, hingga pengadaan mesin kopi untuk kedai kopi populer tersebut. Mitra Toffin kini berjumlah 16 dan memiliki lebih dari 7.000 cabang di Indonesia. (RO/S-5)