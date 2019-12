Amanda Caesa Awali Debutnya di Dunia Musik

AMANDA Caesa Addiva, 17, putri sulung pasangan komedian Eddy Supono atau akrab disapa Parto Patrio dan Diena Risty, memulai debutnya sebagai penyanyi melalui single Even If You Are't There For Me. Lagu itu diluncurkannya di Jakarta, Minggu (22/12) malam, sehari sebelum hari ulang tahunnya. Sementara itu, video klip single ini sudah tersedia di laman Youtube sejak 21 Desember lalu.

Amanda yang biasa disapa Chaca mengaku lagu tersebut tercipta dari keisengannya. "Awalnya karena iseng nulis-nulis lagu (lirik) di laptop. Kalau begadang dapat inspirasi dini hari. Kalau enggak salah awal tahun 2019. Pertengahan tahun 2019 baru ingat pernah bikin lirik, aku iseng bikin nada, aku rekam," ujar gadis kelahiran Bekasi itu.

Ketika ditanya alasannya terjun ke dunia musik, Chaca mengaku ingin mencoba hal baru, terlebih selama ini menyanyi sudah menjadi hobinya. Ia pun berharap lagu karyanya ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. "Aku akan senang kalau kalian suka sama lagunya," tutur penyuka genre musik R&B itu yang harus membagi waktu antara bermusik dan menyelesaikan studi desainnya di UIC College.

Parto sendiri mengaku sempat tak menyangka putrinya itu bisa menciptakan lirik lagu, apalagi berbahasa Inggris. Ia pun baru tahu bakat putrinya setelah diberitahu teman Chaca. (Ant/H-2)