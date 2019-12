Ada Pemalsuan Situs Resmi The Sultan Hotel & Residence

SULTAN Hotel & Residence Jakarta merayakan musim perayaan dengan berbagai rasa dan kegembiraan bagi para tamu untuk dinikmati sepanjang bulan Desember 2019 termasuk tentu saja yang sekarang terkenal sebagai 'Malam Tahun Baru'.

Sayangnya, telah menjadi perhatian Manajemen Hotel bahwa ada organisasi atau segelintir orang menjual paket harga palsu secara online untuk Malam Tahun Baru. Setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh, yang melibatkan polisi dan organisasi pemerintah, The Sultan Hotel & Residence Jakarta memahami bahwa situs palsu bernama www.thesultanjakarta.com benar adanya telah mengkloning situs resmi hotel legendaries ini.

General Manager The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Fintan O 'Doherty, merekomendasikan bahwa siapa pun yang berencana untuk menghabiskan Malam Tahun Baru di hotel agar memesan langsung ke hotel melalui email atau telepon, bisa juga booking via online travel agent.

"Para tamu hanya dapat melakukan reservasi melalui reservasi@sultanjakarta.com atau fb.host@sultanjakarta.com atau melalui telepon langsung kemeja pesta kami," kata Fintan.

Fintan mengingatkan,"Jangan percaya informa siapa pun yang Anda temukan di tempat lain, selain dari kami situs resmi https://sultanjakarta.com danakun Instagram resmi kami @thesultanhoteljkt. "

Hotel telah melaporkan kasus phishing (pemalsuan website) ini kepada polisi sebagai cyber crime dan mengajukan keluhan mereka tentang situs penipu tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Mereka akan menindak lanjuti agar situs palsu www.thesultanjakarta.com ditutup segera.

Namun, sebagai hotel yang kerap diketahui publik sebagai salah satu hotel penyelenggara pesta tahun baru yang meriah maka The Sultan Hotel & Residence Jakarta hadir dengan penawaran yang menarik.

Perayaan Malam Tahun Baru, menghadirkan Gala Dinner dengan hiburan bertema 'A night in Latin America', ada prasmanan mewah hidangan Amerika Latin, Barat dan Indonesia, live music bernuansa Latin, penari salsa, pesulap, kids corner dengan berbagi kids activity berisikan permainan rodeo dan hand crafting class, DJ dan tentu saja lucky draw! Seluruh paket ini mulai dari Rp2.843.500 nett / kamar / malamuntuk dua orang di kamar Deluxe dan sarapan untuk dua tamu pada tanggal 1 Januari 2020.

Bagi mereka yang akan membawa seluruh keluarga, The Sultan Residence (apartemen) sangat cocok di musim perayaan ini. Apartemen 2 kamar tersedia dari IDR 3.085.500 nett/unit per malam termasuk sarapan untuk 4 orang sedangkan untuk apartemen 3 kamar adalah IDR 3.811.500 nett/unit per malam termasuk sarapan untuk 6 orang.

Bagi mereka yang ingin tinggal lebih lama, The Sultan Hotel & Residence Jakarta juga menawarkan paket 3 hari 2 malam. Di hotel ini mulai dari IDR 3,850,000 nett per kamar termasuk makan malam Tahun Baru ala Latina untuk 2 orang. Sedangkan di apartemen 2 kamar ada di harga IDR 5.200.000 nett/unit dan IDR 6.300.000 nett/ unit untuk apartemen 3 kamar. (OL-09)