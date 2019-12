CloudA.id Dukung Ekosistem Teknologi Bisnis Startup dan UMKM

TIDAK dapat kita pungkiri bisnis startup dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin menjamur dan kompetitif, berbagai inovasi dan aplikasi bermunculan. Namun startup bukan hanya dituntut untuk sekedar menciptakan sebuah aplikasi yang menjadi roda bisnis baru, akan tetapi memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat.

Teknologi cloud computing menjadi salah satu pondasi utama bagi startup ataupun UMKM dalam menghadapi perkembangan industri yang bergerak dengan cepat. Kebutuhan penunjang seperti infrastruktur IT dengan biaya yang tidak murah sering menjadi kendala bagi startup dalam menjalankan bisnisnya.

Skalabilitas dan stabilitas dalam menjalankan bisnis startup, sering ditemukan sistem yang crash atau tidak berjalan semestinya karena kurangnya perhatian terhadap sisi IT infrastruktur.

Pertimbangan biaya terhadap IT infrastruktur menjadi permasalahan bagi startup. Melalui cloudA,mitra startup akan lebih fokus pada pengembangan bisnis dan menikmati fleksibilitas layanan cloud computing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna (Pay as You Use).

Dengan cara penggunaan yang simpel dan cukup tersambung dengan koneksi internet, cloudA dapat dengan mudah diakses untuk memperoleh layanan cloud IaaS (infrastructure as a services), dan juga ke depannya akan dikembangkan pada layanan SaaS (software as a services) dan PaaS (platform as a services).

Keamanan data juga menjadi hal penting bagi bisnis startup. Pemilihan cloud provider yang handal menjadi penting bagi startup yang ingin menjalankan bisnis tanpa adanya kendala. Dengan adanya local support 24 x7 di Indonesia, teknologi dari CloudA patut menjadi pilihan bagi startup dan UMKM.

Hal ini menjadi benefit tersendiri dibandingkan dengan pemain global cloud computing yang tidak memiliki local support 24 x7 khususnya di Indonesia.

“Geliat teman-teman startup yang semakin gencardalam menciptakan inovasi bisnis, tentunya CloudA sebagai Cloud Accelerator akan menjadi pondasi bagi para startup dalam mendukung peningkatan produktivitas bisnis dan menghemat biaya investasi dalam pengembangan IT infrastruktur,” ujar Sihmirmo Adi, CEO Telkomsigma.

Mitra cloudA dapat mengakses layanan di www.clouda.id, dengan tersedia paket layanan instance (xtra small, small, medium,dancustom) yang ditawarkan. CloudA juga menjamin nilai transparency yang terbukti dari tidak adanya tambahan biaya seperti extra traffic.

Mitra cloudA dapat melakukan self-provisioning dalam memilih layanan hingga pembayaran atau top up melalui transfer via virtual account dan kartu kredit. Dengan tagline cloudA sebagai “Home of IT Startups”, cloudA memberikan kesempatan bagi para mitranya untuk mendapatkan free saldo senilai 500K bagi mitra cloudA yang baru melakukan registrasi.

Saatnya akselerasikan bisnis secara efektif dalam ekosistem solusi IT berbasis cloud computing melalui layanan berkelas enterprise dengan biaya yang efisien. (OL-09)