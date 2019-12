Bemby Gusti: Dorong Anak Muda ke Industri Kreatif

INDUSTRI kreatif saat ini banyak menarik minat kaum muda. Namun, tak sedikit dari mereka yang gamang menggelutinya dengan alasan keterbatasan finansial maupun akademis.

Bemby Gusti, 41, drumer grup musik SORE memberikan dorongan kepada anak-anak muda di Tanah Air untuk punya keberanian menggeluti industri kreatif. “Keterbatasan finansial dan akademis sangat bisa disiasati di dunia ini. Belajar sambil jalan dulu aja. Yang penting passion-nya kuat,” ujarnya.

Anak-anak muda Indonesia, di mata Bemby, punya potensi yang sangat luar biasa terutama dalam dunia kreatif. Potensi itu diakui yang memicunya untuk terus mendorong anak muda untuk bergerak dalam industri tersebut. “Nekat dulu aja. Jalan dulu saja. Nanti akan banyak jalan kok,” kata musikus bernama asli Gusti Pramudya Dwi Mulya itu.

Dengan dukungan ekosistem yang baik, dia meyakini, akan lahir insan-insan kreatif di dunia kreatif seperti yang ditekuninya saat ini.

Untuk diketahui, di luar posisinya sebagai drumer SORE, Bemby juga berprofesi sebagai komposer, pembuat musik iklan, dan music score atau penata musik di sejumlah film nasional.

Ekosistem yang tepat dan mendukung, imbuh mantan juri ASEAN +3 Song Contest by Voice of Vietnam itu menjadi alasan utama seseorang berkembang dengan baik. “Karena kalau kita berani, banyak peluang bagus kok yang akan datang dan menghampiri kita,” ujar musikus yang pernah masuk 50 best Indonesian drummers versi majalah Rolling Stone Indonesia. (Ant/H-1)