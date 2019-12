Kelanjutan To All The Boys I Loved Before Rilis 2020

DALAM To All The Boys I've Loved Before, dikisahkan rahasia Lara Jean (Lana Condor) terbongkar. Surat-surat rahasia yang ia tulis untuk para lelaki yang disukainya disebar oleh sang adik.

Surat-surat itu sampai ke semua pria tersebut termasuk Peter (Noah Centineo). Kini di To All the Boys: P.S I Still Love You, hubungan Lara Jean dan Peter yang kini telah resmi berpacaran. Sudah banyak momen manis yang dialami pasangan ini, mulai dari kencan pertama hingga perayaan Valentine pertama.

Namun seiring dengan berkembangnya hubungan mereka, Lara harus belajar untuk menjadi pacar yang baik bagi Peter tanpa harus kehilangan jati diri. Lara pun menjadi semakin dekat dengan dua saudaranya - Kitty dan Margot, sahabatnya - Chris, serta teman baru - Stormy untuk membantunya menghadapi berbagai emosi yang berkecamuk di dirinya.

Dalam cuplikan, Peter mengajak Lara untuk kembali ke tempat semula mereka berjumpa yakni di lapangan sekolah. Kala itu Peter menghampiri Lara terkait surat yang diterimanya.

Di tengah hubungan yang manis itu kegalauan menghampiri Lara. Sebabnya adalah kemunculan John Ambrose, salah satu pria yang pernah disukai Lara saat SMP. John datang setelah menerima surat cinta Lara.

Film ini pun mengangkat kisah tentang bisakah seorang perempuan jatuh cinta dengan dua laki-laki pada saat yang bersamaan? To All The Boys: P.S. I Still Love You akan tayang pada 12 Februari 2020. (M-1)