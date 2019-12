SCA 2019 Ajak Komunitas Kampanyekan Keselamatan Berkendara

PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (Adira Insurance) untuk keenam kalinya menggelar penghargaan Safety Campaign Award (SCA).

SCA merupakan sebuah ajang yang fokus dalam menyebarkan, dan menularkan virus keselamatan berkendara di jalan kepada masyarakat, melalui kepanjangan tangan komunitas dan klub roda dua, khususnya di wilayah Jadetabek.

Business Development Division Head Adira Insurance Tanny Megah Lestari mengatakan, tujuan digelarnya SCA hingga ke-6 kalinya ini untuk mengajak berbagai komunitas motor se-Jadetabek untuk semakin peduli keselamatan berkendara di jalan.

“Adira Insurance takkan pernah berhenti menularkan virus road safety dengan berbagai program. SCA menjadi salah satu strategi, untuk berpartisipasi aktif menurunkan angka fatalitas kecelakaan khususnya di wilayah Jadetabek,” kata Tanny.

Acara yang telah digelar sejak 2014, tahun ini mengalami peningkatan jumlah peserta sebesar 33% dibanding tahun lalu, yaitu tercatat 160 komunitas motor dari Jadetabek.

Dalam ajang SCA, bikers membuat kegiatan kampanye unik, dengan tetap mengacu pada konsep road safety yang baik dan benar.

Pesan dari kampanye tersebut diharapkan dapat tersebar luas dan memberi impact berlipat ganda. Terutama bagi peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya keselamatan berkendara.

Setelah melalui berbagai tahapan, SCA 2019 menghasilkan sejumlah penerima anugerah. Juara 1 CBR Tangerang Club (CBR TAC), juara 2 SKILLS Jakarta, dan juara 3 SSFC Korwil Cileungsi.

Selain itu terdapat penghargaan kategori khusus. Yakni CROWNIC CBR Owner Cikarang terpilih sebagai The Favorite Road Safety Concept.

Lalu SSFC Pengda Depok sebagai The Inspiring Stretegy Campaign.

Terdapat pula penghargaan untuk Mentor Terbaik SCA 2019, yang diberikan kepada Fransiscus Rio Winto. (OL-7)