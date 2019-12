JELANG penghujung tahun sebelum memasuki dekade babak kedua di era milenium banyak memberikan gejolak dan angin segar di industri perfilman. Kendati bombardir judul-judul film mancanegara menggoyahkan para sineas Tanah Air, hal itu tak menciutkan mereka untuk berkarya.



Tercatat ada 13 film Indonesia rilisan 2019 yang sukses meraih angka di atas satu juta penonton. Dalam daftar 10 besar, hanya tiga judul film yang bergenre horor. Hasil ini mematahkan anggapan film horor menjadi jalan pintas untuk meraih angka jutaan penonton. Untuk posisi wahid film terlaris ditempati sekuel film terlaris tahun lalu.



Merangkum data angka penonton dari laman filmindonesia.or.id, berikut daftar 10 film Indonesia terlaris sepanjang 2019:

10. Preman Pensiun

Rilis: 17 Januari 2019

Produksi: MNC Pictures



Film Preman Pensiun dari sutradara Aris Nugraha sukses menapaki langkah awal daftar film terlaris tahun ini. Gaya penyutradaraan yang menjahit beberapa adegan berbeda rupanya menarik animo perhatian di kisaran angka 1,1 juta penonton.



Preman Pensiun diadaptasi dari serial televisi berjudul sama. Film ini cukup unik dengan tidak meneruskan tradisi tokoh utama berparas cantik atau tampan. Film ini menjual sisi realita dengan tokoh utama Epy Kusnandar.



9. Bumi Manusia

Rilis: 15 Agustus 2019

Produksi: Falcon Pictures



Selebrasi karya trilogi Pramoedya Ananta Toer dirayakan dalam Bumi Manusia yang diadaptasi ke medium film oleh sutradara Hanung Bramantyo. Buku setebal 500-an halaman itu dirangkum menjadi 3 jam penayangan di bioskop dengan naskah dari Salman Aristo.



Mengingat penggemar fanatik Pramoedya Ananta Toer cukup tegas dengan cerita yang dirangkum, film ini masih bisa sukses dengan pencapaian di kisaran 1,3 juta penonton. Faktor kehadiran Iqbaal Ramadhan tampaknya belum memberikan gelora seperti pencapaian film remaja Pangeran Tempur produksi Max Pictures yang memimpin tahun ini.



8. Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot

Rilis: 29 Agustus 2019

Produksi: Bumilangit Studios, Screenplay Films, Legacy Pictures, Ideosource Entertainment



Gundala: Negeri Ini Patriot dengan promosi kencang dari tim produksi membuahkan hasil dengan pencapaian angka kisaran 1,6 juta penonton. Angka ini terbilang baik untuk ukuran film action dengan tokoh Gundala, yang diangkat dari komik ciptaan Hasmi. Kontribusi kehadiran Gundala ikut memberikan ruang bagi genre baru di Indonesia setelah sempat dibanjiri judul-judul film horor.



Gundala menjadi pembuka Jagat Sinema Bumilangit yang dibagi dalam dua babak dengan sutradara Joko Anwar. Setelah Gundala, masih ada Sri Asih dan Virgo yang juga mengadaptasi komik karya komikus Indonesia. Kedua tokoh srikandi ini akan dikemas lebih moderen untuk diadaptasi ke medium film.



Meski belum merajai daftar film terlaris, Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot telah menapaki beberapa layar di festival internasional. Salah satu festival bergengsi yang ikut menayangkan Gundala adalah Toronto International Film Festival.



7. Keluarga Cemara

Rilis: 3 Januari 2019

Produksi: Visinema Pictures



Sebelum dilepas ke bioskop reguler, film Keluarga Cemara lebih dulu tayang dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival ke-14. Film ini mengadaptasi sinetron berjudul sama yang diciptakan mendiang Arswendo Atmowiloto.



Kolaborasi sutradara Yandy Laurens dan penulis naskah Gina S. Noer berhasil dengan pencapaian angka di kisaran 1,7 penonton. Pokok cerita tetap dijaga dengan menghadirkan Abah, Emak, Euis, dan Ara bersama latar waktu lebih moderen.



Keluarga Cemara begitu populer di tahun 90-an sebagai serial televisi keluarga favorit.



6. Kuntilanak 2

Rilis: 4 Juni 2019

Produksi: MVP Pictures



Rizal Mantovani kembali mengangkat cerita Kuntilanak 2 dengan wajah-wajah aktor yang lebih segar seperti Maxime Bouttier dan Susan Sameh. Pencapaian ini sukses di kisaran angka 1,7 juta penonton. Tahun 2007, Rizal sempat mengangkat cerita ini dengan pemeran Julie Estelle dan Evan Sanders.



Kuntilanak 2 menjadi bagian dari Kuntilanak Universe yang dimulai Rizal sejak 2006 lalu. Kuntilanak Universe kembali dibangkitkan lewat seri kedua yang dimulai dari Kuntilanak (2018) dan Kuntilanak 2 (2019). Tahun depan ada Mangkujiwo yang siap meneruskan Kuntilanak Universe dengan dibintangi Asmara Abigail dan Sujiwo Tejo.



5. Perempuan Tanah Jahanam

Rilis: 17 Oktober 2019

Produksi: Rapi Films, Base Entertainment, Ivanhoe Pictures, CJ Entertainment



Perempuan Tanah Jahanam memuat banyak momentum. Film horor-gore ini tak muluk-muluk memberikan adegan berdarah serta debut Christine Hakim bermain dalam film horor. Aksinya sungguh bengis dan pantas mendapat riuh tepuk tangan. Sementara itu, ada Marissa Anita yang menjadi scene stealer dengan celetukan-celetukan yang menggelitik.



Film kedua arahan sutradara Joko Anwar di tahun 2019 ini sukses menapaki angka kisaran 1,7 penonton dalam daftar film terlaris. Film dengan judul internasional Impetigore ini mendapat layar di Sundance Film Festival 2020 yang akan digelar Januari mendatang di Park City, Utah, Amerika Serikat.



4. My Stupid Boss 2

Rilis: 28 Maret 2019

Produksi: Falcon Pictures



My Stupid Boss kembali masuk dalam lima besar judul film terlaris tahun ini. Kembali menghadirkan Reza Rahadian dan BCL, film ini sukses bertengger di kisaran angka 1,8 juta penonton. Meski begitu, angka ini merosot tajam dari pencapaian film pertamanya, My Stupid Boss (2016) yang sukses di angka kisaran 3 juta penonton.



Dalam sekuelnya, Bossman melakukan perjalanan ke Vietnam bersama Diana, Mr. Kho (Chew Kin Wah), dan Adrian (Iedil Putra). Film ini diarahkan sutradara Upi dengan naskah yang ditulis dan diadaptasi dari novel karya chaos@work. Film ini tampak lebih segar dengan kehadiran Morgan Oey yang menggemaskan sebagai warga Vietnam bernama Nguyen.



3. Danur 3: Sunyaruri

Rilis: 26 September 2019

Produksi: MD Pictures



Sekuel kedua Danur melanjutkan buku Risa Saraswati tetap menarik perhatian dengan capaian angka penonton kisaran 2,4 juta penonton. Angka ini hanya bergeser sedikit dari sekuel pertamanya Danur 2: Maddah (2018) dengan kisaran 2,5 juta penonton.



Pencapaian penonton film Danur di tahun ketiga ini dapat dikatakan hattrick masuk daftar lima besar film terlaris. Dalam sekuel kedua ini, Risa (Prilly Latuconsina) ingin memiliki kehidupan seperti perempuan normal. Keputusan ini membuat persahabatan Risa dan Peter CS renggang. Momentum ini digunakan hantu jahat yang memberikan aroma danur pada penciuman Risa.



2. Dua Garis Biru

Rilis: 11 Juli 2019

Produksi: Starvision Plus



Ide cerita yang tertimbun selama sewindu membuahkan hasil bagi penulis Gina S. Noer. Perhatiannya terhadap pergaulan remaja dipaparkan dengan rapi lewat film Dua Garis Biru. Film ini sekaligus mencatat debut penyutradaraan Gina S. Noer dengan pencapaian angka penonton di kisaran 2,5 juta penonton.



Kisah cinta dua remaja Dara (Adhisty Zara) dan Bima (Angga Yunanda) menyelam lebih dalam tentang solusi dari perbuatan mereka. Berbeda dengan cerita remaja umumnya yang berakhir happy ending atau cerita chessy yang dapat ditebak.



Kesuksesan film ini juga menjadi film keempat Zara yang sukses mencapai angka kisaran jutaan penonton setelah Dilan 1990, Dilan 1991, dan Keluarga Cemara.



1. Dilan 1991

Rilis: 28 Februari 2019

Produksi: Max Pictures, Falcon Pictures



Kisah Pangeran Tempur dari buku Pidi Baiq rupanya belum ada yang mampu menyaingi sejak tahun lalu. Film yang kembali diarahkan oleh Fajar Bustomi ini bertengger di angka kisaran 5,2 juta penonton sejak dirilis Februari 2019. Angka ini sedikit merosot dari film pertamanya Dilan 1990 (2018) dengan kisaran angka 6,3 juta penonton.



Kisah Dilan masih akan berlanjut pada sekuel keduanya, Milea: Suara dari Dilan yang akan dirilis 13 Februari 2020. Jika film Milea berhasil memuncaki daftar film terlaris tahun depan, maka cerita Pangeran Tempur dari Pidi Baiq akan mencetak hattrick sebagai film Indonesia terlaris. (Medcom/OL-12)